AMLO analiza enviar iniciativa para conceder indultos a presos políticos

El presidente Andrés Manuel López Obrador analiza enviar una iniciativa al Congreso de la Unión, para que desde el Ejecutivo Federal pueda conceder indultos a presos políticos.

“Que busquen la manera legal de que se pueda conceder indultos, que yo pueda indultar. Ver si puedo enviar una iniciativa al Congreso, para que en el marco de ese indulto, pueda sacar a muchos de las cárceles”, adelantó durante la conferencia mañanera.

Comentó que muchos encarcelamientos han sido fabricados y es compleja su resolución, tras revelar que después de la liberación de dos maestros de Oaxaca, autoridades volvieron a pedir su encarcelamiento.

Acotó que el indulto no aplicará a presos de delitos graves, sino para aquellos que “no pudieron pagar su inocencia” mediante una fianza o personas de la tercera edad sin posibilidades de reincidir.“Cuidando que no sean presos que hayan cometido delitos graves, pero sí mucha gente inocente que no cometió delitos”, afirmó.