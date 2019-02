AMLO analiza vetar mando civil para Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador analizaría vetar el mando civil para la Guardia Nacional, después de que en el Senado de la República llegaron al acuerdo de aprobarla sólo si se eliminaba el mando militar en su operación.

Están analizándolo, lo van a ver, lo que pasa es que yo sí necesito del apoyo del Ejército, entre otras cosas, porque tiene disciplina, tiene profesionalismo, son 220 mil elementos, es la institución que más infraestructura tiene en el país respondió durante la conferencia mañanera a pregunta expresa.

No obstante, López Obrador pidió que se le diera el beneficio de la duda, luego de comentar que si aceptaría que operara la Guardia Nacional con mando militar mediante un transitorio constitucional.

“Eso yo lo aceptaría, porque como estoy seguro de que como va a funcionar, le van a dar continuidad, eso está bien, es el beneficio de la duda. Que nos den cuando menos el beneficio de la duda, vamos a esperar”, sostuvo.

Tras rechazar una eventual imposición por parte del Ejecutivo Federal o una negociación con las Fuerzas, insistió en que no se va a dejar de la oposición, porque es perseverante y asumió el reto de restaurar la paz en el país.

¿Qué quieren los conservadores?, ¿qué fracasemos?, ¿para eso es la oposición?, se me hace muy mezquino, porque además no me voy a dejar, soy perseverante, no voy a echarme para atrás, vamos a garantizar la paz y la seguridad del país, porque además duele mucho, no son objetos, no son números, no son estadística.

El primer mandatario insistió en que el único camino para la Guardia Nacional es aprobar el proyecto original, a la vez que comentó que la divergencia de los legisladores se debe a que en ellos no cae la responsabilidad de los asesinatos, de los cuáles hasta él como presidente de la República, ha sido culpado, como en el caso del activista Samir Flores.

“¿Por qué un gobernador si quiere y un legislador no?, porque el gobernador es el que tiene que enfrentar el problema diario de garantizar la seguridad, ni modo que le echen la culpa de un crimen a un diputado, a un senador, a quién culpan, en caso de este lamentable caso de Morelos”, argumentó.

Aunque confía en que puede hacer cambiar de opinión a los legisladores, acotó que, si insisten, el tabasqueño hará públicos los votos que se hayan manifestado en contra de la Guardia Nacional, así como un pronunciamiento desde la Presidencia de la República.

“Si no aprueban, no es amenaza, ni siquiera advertencia, es hablar claro, no aprueban mañana o pasado, yo aquí doy a conocer mi postura del asunto y el por qué de la postura de los legisladores, y fuera máscaras. Así abiertamente, que los ciudadanos lo sepan”, comentó.

López Obrador dijo que en sus giras por el país, los jóvenes le han solicitado que ya se emita la convocatoria para enrolarse en las filas de la Guardia Nacional.