No encabezaré el poder de los poderes, subraya AMLO tras reunión con Ricardo Monreal

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, se reunió con Ricardo Monreal, aspirante a la Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Alta, para discutir la agenda conjunta entre ambos poderes federales, bajo la promesa de no interferir en la autonomía del Poder Legislativo.



“Va a haber división y equilibrio de poderes, no vamos nosotros a dar línea a los poderes autónomos, los poderes independientes, pero sí va a haber mucha colaboración porque hay identificación del movimiento que tiene como propósito acabar con la corrupción y que haya austeridad y sobre todo el fin último sea construir la justicia, bienestar, la felicidad del pueblo; entonces, nos estamos poniendo de acuerdo con Ricardo”, dio a conocer en un video de su cuenta de Twitter.

Conversé con Ricardo Monreal, senador electo y probable dirigente de nuestro movimiento en esa Cámara del Poder Legislativo pic.twitter.com/XKFBxOsmyR — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 12 de agosto de 2018

Tras reunirse en privado con su excoordinador de campaña, López Obrador reiteró “no voy a encabezar el poder de los poderes”, como refrendó el pasado miércoles durante la entrega de su constancia de mayoría por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



"Estoy consciente y he hecho el compromiso, por convicción y porque así se establece en la ley, de que debemos actuar con respeto al Poder Judicial y al Poder Legislativo, y lo dije en el acto en que me presentaron la constancia como presidente electo. No voy a encabezar el poder de los poderes", reiteró.

Sin embargo, López Obrador nominó a su excoordinador de campaña a la coordinación de la bancada de Morena en el Senado, cuando ésta es atribución corresponde a los senadores electos por esa fuerza política.