AMLO anuncia que intensificarán guerra sucia de cara al primer debate

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), vaticinó que desde mañana se intensificará la guerra en su contra, para bajar al puntero después del primer debate.

"A partir de mañana van a intensificar la guerra sucia, ¿por qué?, porque están apostando a que, como el domingo próximo viene el debate, van a empezar toda la campaña negra, porque creen que con eso ya nos van a bajar", dijo al final de su discurso en Tecate, Baja California.

Sin embargo, ya no les va a funcionar y solo terminarán exhibiéndose; después de 15 días de campaña negra fallida, "se van a tener que ir preparando psicológicamente".

De nueva cuenta pidió a los militantes de Morena no pelearse con los del PRI, ni con los del PAN ni el PRD.

Además se comprometió a no aumentar la deuda pública y utilizará lo que se recupere de la corrupción, para el financiamiento público.

"No vamos a aumentar impuestos, no se va a endeudar al país, no vamos a gastar más de lo que ingrese a la Hacienda Pública. Entonces, ¿cómo es que vamos a financiar el desarrollo?, pues acabando con la corrupción", concluyó.