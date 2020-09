AMLO aplaude trabajo armónico entre gobiernos a pesar de diferencias partidistas

Al supervisar los avances del Tren Interurbano México-Toluca en Zinacantepec, Estado de México, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aplaudió el trabajo armónico entre los gobiernos Federal, del Estado de México y de la Ciudad de México a pesar de las diferencias partidistas.

Acompañado de la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el mandatario aplaudió la gestión del gobernador priísta, Alfredo del Mazo sobre quien dijo ha actuado con institucionalidad y respeto a la investidura presidencial.

“En lo que respecta a la coordinación entre el gobierno del Estado de México y el Gobierno Federal es extraordinaria, muy buena la relación, yo tengo que agradecerle al gobernador Alfredo del Mazo, por su apoyo, por su respaldo, por su comprensión y por aceptar caminar juntos en la transformación del Estado de México y de la nación, del país”, celebró.

Foto: Cortesía

En su mensaje López Obrador destacó que independientemente de las posturas partidistas tiene que imperar el interés general y de los ciudadanos pues el gobierno es de todos, de modo que hay que trabajar de manera coordinada y conjunta.

“Estas obras tienen un efecto multiplicador porque se impulsa la industria de la construcción, se reactiva pronto la economía y se generan empleos, además se consigue mejorar el transporte público, es una muy buena inversión, no se puede considerar como un gasto”, señaló

Pide acelerar trabajos

La conclusión del Tren Interurbano México-Toluca, que tendrá un costo de aproximadamente 90 mil millones de pesos, se tiene proyectada para 2023 sin embargo, el presidente pidió acelerar los trabajos para que sea inaugurada en 2022.

“Que se haga un esfuerzo para que podamos terminar antes de lo programado, por qué no a finales del 2022, no es para picarles pero el aeropuerto Felipe Ángeles lo vamos a inaugurar el 21 de marzo de 2022. Si nos aplicamos y ya tenemos los recursos por qué no inaugurarla en 2022”, exhortó.

Este sábado el presidente de la República viajará a Jalisco para inaugurar el Tren Ligero de Guadalajara y el domingo, tras la conmemoración de la Gesta Heroica de los Héroes de Chapultepec supervisará la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.