AMLO arremete contra ministros de la SCJN: actúan de manera "aberrante"

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante el fallo del lunes que echó abajo los candados que él impulsó con su Ley de Austeridad Republicana para que los altos ex funcionarios no se pudieran contratar en empresas de la iniciativa privada.

También se quejó durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles de los argumentos que presentaron ayer, martes, los ministros en torno a la discusión de la controversia de su Ley de la Industria Eléctrica y acusó que los ministros están ignorando que la reforma energética de 2013 se aprobó mediante sobornos.

Anunció que estará pendiente del debate en la Corte de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. “Vamos a seguir combatiendo el influyentismo y vamos a estar pendientes de la iniciativa eléctrica porque es muy claro que hay intereses de las empresas haciendo lo que llaman lobby en la Cámara de Diputados y en el Poder Judicial, las empresas extranjeras y gobiernos, por eso es importante darles seguimiento a estos asuntos”.

Por lo que toca a la anulación de candados para ex funcionarios que avaló el Máximo Tribunal el lunes, para que pudieran contratarse en la iniciativa privada, el presidente reiteró que “resulta aberrante el que los ministros no establezcan normas o cancelen, desechen estas limitantes”, recriminó.

Subrayó que su candado era para poner limitaciones legales para que ex funcionarios públicos no pudieran dar información privilegiada a empresas particulares, pero deploró que los ministros echarán abajo esta reforma.

Por lo cual, sentenció que va a seguir insistiendo para que no se permita el paso libre de funcionarios a la iniciativa privada.

“Yo voy a seguir insistiendo en que eso no puede permitirse, eso es un contubernio. Una cosa es la empresa pública y otra el sector privado”, subrayó.

Dijo que ayer dio seguimiento al debate en la corte en torno a Ley de la Industria Eléctrica y acusó que los ministros no llegan al fondo. “Aquí es definir si se va a considerar constitucional o no la ley eléctrica que establece que debe dársele trato si no preferencial, igual a la CFE”, dijo el presidente.

Acuso que en la reforma energética que se realizó el sexenio pasado se realizó de manera corrupta pues consideró entre otras cosas que las hidroeléctricas no generan energía limpia y por eso no las pusieron como prioritarias para el despacho y todas las 60 hidroeléctricas están subutilizadas o detenidas.

Cuestionó a los ministros por ignorar en su sesión de ayer que la reforma energética se avaló con sobornos del ex director de PEMEX (Emilio Lozoya) que dio a legisladores para impulsar esta reforma.

Dijo que es muy importante lo que está sucediendo en la Corte y que no va a dejar de denunciar, porque son “robos” y no se puede simular ni disfrazar de legalidad un acto de corrupción, por más que se quiera justificar.

“Estamos ante el predominio de un grupo que sometió a las instituciones en el periodo neoliberal y ellos hicieron las leyes de acuerdo a sus intereses en contra del pueblo y la Nación y lo que están buscando es que continúe el mismo sistema y destruir a la CFE”, acusó.

Finalmente, resaltó que con este fallo que se dará el próximo jueves en torno a la LIF, se va a ver si los ministros son abogados del pueblo o abogados patronales.