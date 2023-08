“A ver a qué hora” la SCJN resuelve amparo de empresario que debe 25 mil mdp: AMLO

En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a acusar que el ministro Luis María Aguilar ha entregado de manera inmediata los amparos contra los libros de textos gratuito y no ha resuelto demandas de la Secretaría de Hacienda (SHCP) en contra de un empresario que no ha pagado 25 millones de pesos en impuestos.

“¿Saben cuánto tiempo lleva con un expediente con 25 mil millones de pesos? Ahí en su gaveta, ocho meses lleva y no resuelve, y él pidió que le pasaran este expediente. Ayer me decía alguien con mucho cinismo que podían estarse todo el tiempo, no tenía límite para resolver", dijo el mandatario federal.

Te recomendamos: Arremete AMLO contra ministro Luis María Aguilar por frenar distribución de libros de texto

"Cuando se trata de proteger a quien presuntamente le debe a la Hacienda pública 25 mil millones de pesos no hay tiempo, pero para que no se repartan los libros, tres días, ahí sí resuelve rápido, esa es la justicia”, reprochó.

El pasado miércoles el presidente López Obrador dijó que el ministro Aguilar no era un "buen juez” al conceder los amparos para frenar le entrega de libros de textos gratuito y acusó que daba prioridad a atacar su política educativa y desatender desde hace 8 meses la demanda de la Secretaría de Hacienda en contra de una empresa particular que debe 25 mil millones en impuestos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En este sentido, el jefe del Ejecutivo federal dijo que el ministro tiene un pensamiento conservador, retrógrada y que está en contra de su gobierno.