AMLO arremete en contra del escritor Martin Moreno

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este jueves en contra del escritor Martín Moreno y aseguró que lo llena de orgullo el respaldo que le da la gente humilde; esto, luego que el escritor aseguró que los simpatizantes del presidente son “analfabetas”.

El presidente apuntó en su cuenta de Twitter: “Dice el clasista de Martín Moreno que a mí sólo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura”.

Esto luego de que Moreno mostró una gráfica en redes sociales donde se observa que la votación en la Consulta de Revocación de Mandato fue mayor en entidades donde hay mayor analfabetismo y lo acompañó de un texto que dice: “Los siguientes datos de INEGI son ciertamente luminosos y revelan el origen del poder de López Obrador. A más analfabetismo, más votos para Morena…”

Los siguientes datos de INEGI son ciertamente luminosos y revelan el origen del poder de López Obrador. A más analfabetismo, más votos para Morena… pic.twitter.com/VeHZTrCQJX — Francisco Martin Moreno (@fmartinmoreno) April 13, 2022





Además, el mandatario federal mostró una encuesta de una consultora llamada Moring Consult, en la que se indica que él es el segundo mejor dirigente del mundo, sólo detrás de Narendra Modi de India.

Dice el clasista de Martín Moreno que a mí sólo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura. 1/2 pic.twitter.com/PsxAPNwXvp — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 15, 2022





El presidente López Obrador subrayó al respecto que el escritor Martín Moreno y sus opositores, a quienes llamó “seguidores del conservadurismo ramplón” deberían saber que una encuesta de hoy lo coloca en segundo lugar entre 21 presidentes del mundo.

Finalmente López Obrador expresó: “Ofrezco sinceras disculpas por presumir sobre este asunto”.