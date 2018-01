AMLO asegura aventajar 15 puntos en encuestas y que Meade cayó

VERACRUZ.- El precandidato de la alianza "Juntos haremos historia" (Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social) a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el precandidato a la presidencia por el PRI, José Antonio Meade Kuribreña, se encuentra nervioso porque cayó al tercer sitio en las encuestas.

"No voy a contestarle a Meade, estamos muy bien, estamos quince puntos arriba en las encuestas, él está en una situación complicada, está muy desesperado porque ya se cayó al tercer lugar y sus patrocinadores están pensando en cambiarlo por Nuño (Aurelio), entonces está muy nervioso", dijo en respuesta a los señalamientos que hiciera Meade sobre el tiempo que tardó en concluir sus estudios.

Respecto a las declaraciones que hiciera la expanista Margarita Zavala, quien dijo que podía ganarle la contienda, López Obrador indicó que ella en algunas encuestas se encuentra por encima de José Antonio Meade y Ricardo Anaya.

“Yo hablo de las encuestas que tienen simpatía por el gobierno, pero hay encuestas en donde en segundo lugar está la señora Margarita y Meade está hasta el cuarto, es difícil la situación que tiene Meade, no voy a atacarlo porque no he le ha ido bien. Está perdiendo la compostura, lo destapan diciendo que era una eminencia y diciendo que era el que daba más confianza a los financieros, se viene la devaluación después de que lo destapan, meten de cuña a Nuño y renuncia para estar como repuesto”, comentó.

Además en entrevista manifestó que no se debe permitir la injerencia de un gobierno extranjero en las elecciones del próximo mes de julio.

Aseveró desconocer si a la fecha exista intervención de gobiernos extranjeros para las próximas elecciones, a realizar el primero de julio; sin embargo, manifestó la presencia de la empresa Cambridge que contrató a profesionales para generar “guerra sucia”.

“A la fecha no he notado que haya injerencia de algún gobierno extranjero, lo que hay es guerra sucia de publicistas, de los que son contratados para aplicar la estrategia de la guerra sucia, eso sí, hay grupos que son contratados con ese propósito. La empresa Cambridge estaba contratando profesionales y les pagaba con dólares para genera, para hacer trabajo de guerra sucia y hay empresas como la del que fue secretario particular de Zedillo (Ernesto) que están haciendo perfiles en contra mía”, expuso.