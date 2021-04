AMLO asegura que defenderá la democracia

Una vez que comenzaron las campañas electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que va a defender la democracia, porque sin democracia no hay justicia, no hay honestidad, no hay estado de derecho.

"Necesitamos que se acabe el fraude electoral, nos ha costado muchísimo. La crisis de México se origina por los fraudes, por la falta de respeto al voto", expresó.

El mandatario aseguró que se va a garantizar que no se utilice el presupuesto, que no se repartan dádivas, que no se rellene urnas ni se falsifiquen actas.

"Debemos cuidar el uso del dinero, no sólo del presupuesto, sino que el financiamiento pueda tener como origen delincuencia y denunciar a la fiscalía, sea quien sea y recordar que ahora es delito grave el fraude y el que compra votos puede ir a la cárcel sin derecho a fianza".

Al comenzar la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no transmitirá los videos del avance de las obras en las conferencias matutinas, además, dijo que durante las Conferencias Matutinas sólo tiene permitido hablar de ciertos temas.

"Vamos a hablar de asuntos generales, lo que tiene que ver con corrupción, creo que eso sí está permitido, está permitido hablar de salud, educación, seguridad, protección civil", dijo.

Sin embargo, advirtió que en caso de que se detecte reparto de despensas a cambio de votos lo va a denunciar, porque su deber es defender la democracia.

"Si están repartiendo despensas para comprar votos eso sí lo voy a decir porque yo tengo que defender la democracia y no nos podemos quedar callados", aseveró el mandatario.

Comentó que, aunque no puede hacer mención de partidos, sí puede decir que son conservadores sus adversarios, pero eso la gente la lo sabe, el conservador es clasista y racista, dijo.

