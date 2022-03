AMLO asegura que no se criminaliza a las mujeres en su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que en su gobierno se criminalicé a las mujeres y subrayó que en su administración no hay absolutamente nada en contra de manifestantes.

Te puede interesar: Consejo de Género OEM: Leyes a favor de mujeres son casi letra muerta

Al ser cuestionado en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional por la presunta investigación en contra de algunas mujeres anarquistas, López Obrador aclaró que no hay persecución para nadie en su administración y menos para mujeres.

“Nosotros no somos represores, no somos autoritarios, no nos confundan, no somos hipócritas”, dijo el presidente, mientras agregó “nosotros no tomamos fotos, ya no está el CISEN, ya no se espía a nadie” sostuvo.

Política PVEM busca penas de 40 a 70 años en prisión para feminicidas

Asimismo subrayó que sus opositores quieren tildarlo de ser igual a otros gobiernos y recalcó que su gobierno emana de la lucha pacífica y que siempre se le sacó la vuelta a la confrontación violenta.

El presidente recomendó que las manifestaciones feministas se den de manera pacífica pues aseguró que la violencia no es eficaz políticamente y recalcó que él respeta totalmente a las mujeres.

Por otra parte López Obrador aseguró que su gobierno seguirá respetando la libre manifestación de las ideas y que mantendrá la política de abrazos no balazos.

Acusó que en administraciones pasadas el Gobierno quería resolver los problemas con masacres.

Recordó que también en administraciones anteriores ocurrían masacres como la del domingo pasado en Michoacán y dijo que el Cártel Jalisco Nueva Generación debería cambiar de nombre porque afecta al estado con ese nombre.

Finalmente aseguró que abatir la violencia va a llevar tiempo pues heredó un país descompuesto.