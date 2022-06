AMLO asegura que no hay riesgo de violencia para las elecciones del 5 de junio

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existe riesgo de violencia en ninguna de las seis entidades donde se van a realizar elecciones para renovar cargos de gobernador y sostuvo que aunque hay "ruido" en algunos medios de comunicación, esto es normal, pues es parte de la contienda electoral.

"La información que tenemos es que se puede votar en todos los pueblos donde se van a instalar las casillas, no hay hasta ahora ningún reporte de que no se vaya a instalar una casilla", sostuvo el mandatario federal este jueves en su conferencia de prensa matutina.

Subrayó que solo en la parte afectada del estado de Oaxaca se tienen que resolver el daño que dejó el huracán Ágatha para poder desarrollar las elecciones y recalcó que ahí “es un asunto especial”, pero solo en la parte de la costa de ese estado.

No obstante, aclaró que “no hay problema de inseguridad” en las otras entidades (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas y Quintana Roo) para este domingo 5 de junio.

Acusó qué "hay ruido en los medios, pero es lógico, pues se está a unos días de las elecciones" aunque abundó que “no hay ningún indicio de violencia” y, sostuvo que de todas maneras la Guardia Nacional "está pendiente en todos lados".

Asimismo, hizo un llamado a que la gente salga y expresó que "no hay que tener miedo, no dejarse apantallar porque la abstención ayuda a los mapaches electorales" y subrayó que si la gente no vota se le facilita a "los tramposos" ganar las elecciones.

Finalmente informó que este fin de semana saldrá de gira al sureste y precisó que el viernes, luego de la conferencia de prensa matutina va a Campeche, Chiapas y Tabasco para supervisar los trabajos del Tren Maya y estará de regreso en la Ciudad de México el domingo por la tarde.