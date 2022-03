AMLO asegura que oposición está espiando a su gobierno para crear escándalos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los opositores a su gobierno están espiando a miembros de su administración para crear escándalos en medios de comunicación.

Te podría interesar: "Gertz Manero quiere que se haga justicia", AMLO justifica audios del Fiscal

En su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador tocó el tema del espionaje telefónico y aseguró que sus opositores han comprado equipos de millones de dólares para vigilancia ilegal, con el que han intervenido teléfonos celulares para obtener información y generar escándalos mediáticos.

Sociedad Feministas quieren mostrar un México en llamas: AMLO

“Hace poco nos informaron de que todo ese grupo que está en contra nuestra, habían comprado aparatos, y aprovechó para informar, puede ser que no sea cierto, pero son capaces de todo, para sacar información de los celulares. No sé porque no tengo experiencia en estas cosas, es sacar las memorias de los teléfonos, hackear”, dijo el presidente.

El mandatario agregó que se trata de “un grupo opositor a nosotros, no me informaron más, se reunieron, están decididos a seguir en la senda del golpismo mediático, es sacar información para hacer escándalos con los medios”, señaló

El presidente aseguró que este “bloque conservador” tiene equipos de informantes a su servicio y que se trata de periodistas pagados y sostuvo que le consta esto y tiene pruebas. Mientras señaló que estos periodistas trabajan en diarios y por otro lado en también en el portal Latinus, medio que ha revelado diversos casos de presunta corrupción en el circulo cercano del presidente y de sus colaboradores.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador aseguró que sus opositores, a quienes llama “el grupo conservador”, intervino el teléfono del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño y que, luego de esto, recibió un mensaje en Palacio Nacional pidiendo dinero.

Finalmente, aseguró que la información que recibe de esto, proviene a través de la clase trabajadora, de choferes, chefs y meseros que le ayudan a recabar información.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Nos van a seguir haciendo llegar información, los choferes de los fifís, los chefs, compañeros de mesa, todos están ayudando y nos mandan información. Solo asegurar que nosotros cancelamos el Cisen, que no se espía a nadie, que no se graban conversaciones telefónicas como era antes y que la inteligencia que se tiene es para enfrentar al crimen organizado básicamente no a opositores como era antes”, concluyó.