Mi conciencia está tranquila: AMLO tras denuncia de usar recursos públicos en su marcha

Luego que la oposición del PAN y el PRD denunció al presidente Andrés Manuel López Obrador ante el INE, por supuestamente utilizar recursos públicos para su marcha donde celebró cuatro años de su gobierno, el presidente aseguró no tener ninguna precupación.

Este viernes encabezó la conferencia de prensa matutina en las instalaciones del Museo Naval México, en Veracruz, donde fue cuestinado "Y no le preocupa?", lo cual rechazó.

“Claro que no, porque yo tengo el tribunal de mi conciencia, que es el que me preocupa. Si hace uno algo malo, y si se tiene conciencia, no puede uno estar tranquilo, no es nada importante ni llega a ser anécdota", aseguró.

Aprovechó también para arremeter de nueva cuenta en contra del periodista Pedro Ferriz de Con, quien había comentado en sus redes sociales que el mandatario practicaba la magia negra y añadió que eso le ayuda a ver el grado de desesperación de sus opositores.

Acusó que es el empresario Claudio X. González quien les da ordenes al PRI, PAN y PRD y que el empresario no cuenta con experiencia política, “lo único que ha hecho es defender intereses creados y hacer influyentismo”.

Subrayó que están muy debilitada la oposición y sus intelectuales orgánicos tampoco saben de política, por lo que recomendó a sus adversarios a que revisen sus estrategias, pues fracasan porque menosprecian al pueblo.

Retó a sus opositores a que vayan adelante con todas las denuncias.