AMLO asegura que "vamos bien" y ratifica presupuesto para sus obras insignia

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió que su gobierno tiene solvencia para financiar los proyectos del país luego de ser cuestionado si ya existe una planeación del presupuesto de egresos de 2022.

"En términos generales hay solvencia, es decir tenemos finanzas públicas sanas y fuertes, no consideramos tener problemas para financiar proyectos, vamos a cumplir con todos los compromisos".

Añadió que están garantizados los presupuestos de los programas sociales de bienestar como es el caso de las pensiones de adultos mayores e incluso dijo que está garantizado un incremento en estos apoyos.

En el caso de sus obras insignia, ratificó que también existe financiamiento. "En cuanto a las obras, lo mismo, el financiamiento para concluir la refinería de Dos Bocas, para rehabilitar las seis refinerías, para seguir la construcción del Tren Maya, para continuar con el programa del Istmo".

"Desde luego tenemos el presupuesto para concluir el Aeropuerto Felipe Ángeles, el 21 de marzo del año próximo, vamos bien, se va a concluir el 21 de marzo y tenemos el presupuesto asegurado", insistió.

En cuanto al plan de carreteras, dijo que será un presupuesto multianual que implica el de los 2022, 2023 y 2024.

Sostuvo que no han tenido problemas en la recaudación fiscal y que no han solicitado deuda adicional. "Hay buenos indicadores porque la economía ya está creciendo; hasta las empresas calificadores y los bancos están hablando de que vamos a crecer este año un 5%".

Al considerar que la inversión extranjera a México ha crecido, el presidente López Obrador, aseveró que México pasó del 11 al séptimo lugar durante el primer trimestre de 2021, con lo que se prevé un crecimiento de cinco por ciento, conforme a las perspectivas de las calificadoras.

"México ocupaba el lugar 11 como receptor de inversión extranjera en el mundo y ahora el 7; es de los países más atractivos para la inversión extranjera", presumió.

"Estamos también recuperando los empleos perdidos por la pandemia, vamos bien, no ha habido depreciación de la moneda. Está solida la economía, las calificadoras no nos bajaron la calificación como país, en cuanto a riesgo mantuvieron la misma calificación cosa que no sucedió con otros países", finalizó.

Con información de Roberto Cortez | El Sol de México