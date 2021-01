“Asunto partidista” la acusación de violación sexual contra Félix Salgado Macedonio: AMLO

Tras ser cuestionado sobre las denuncias contra candidatos que contenderán en el proceso electoral de este año, como el aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, acusado de violación sexual contra una periodista, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la autoridad competente es la que debe decidir.

Sin embargo, el mandatario considera que "es un asunto partidista y producto de la temporada, hay ahora pues una competencia en algunos estados porque vienen elecciones, entonces todo esto genera polémicas, acusaciones, por eso hablo de que es producto de la temporada”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Política Andrea Chávez, la influencer feminista que busca ser diputada por Morena en Ciudad Juárez

En la conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario recordó que en 2005 le quisieron fabricar un delito para desaforarlo e impedir su candidatura presidencial pues, dijo, lo que la oposición busca es que haya candidatos débiles para aventajar así en las preferencias del electorado.

"Que la autoridad competente sea la que resuelva, son cosas distintas, pero yo fui acusado injustamente porque no querían que mi nombre apareciera en la boleta de la elección del 2006, me fabricaron el delito, entonces imagínense, yo no puedo a la ligera descalificar a nadie, que la autoridad competente resuelva y se apegue a la justicia", expresó.

La Fiscalía del estado de Guerrero confirmó que se encuentra revisando la carpeta de investigación en contra del senador morenista por el delito de violación sexual a una mujer periodista y por ello la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena anunció que abrirá una investigación contra el senador con licencia.

Foto: Cuartoscuro

Ante esto, numerosas legisladoras, regidoras, militantes y simpatizantes morenistas firmaron un posicionamiento donde reconocieron la apertura de la investigación a Salgado Macedonio, pero además pidieron a través de una carta dirigida al presidente nacional de este partido, Mario Delgado, y a la secretaria general, Citlalli Hernández, que reconsideren la candidatura de Salgado, por la acusación que tiene.

Sin embargo, Mario Delgado minimizó ayer los llamados a que se le retire la precandidatura y aseguró que se trata de una campaña negra.

“He estado dando seguimiento de manera muy atenta a las noticias que han salido sobre nuestro compañero Félix Salgado. Hay que tener también la cabeza muy fría, ya estamos en un periodo electoral y surgen muchas campañas negras”, dijo el dirigente.

Asimismo, expresó que va a estar atento, para “ver si estos son realmente hechos, si hay denuncias, y vamos a considerar siempre cualquier tipo de información que vaya en contra de los principios de nuestro partido”, concluyó.