AMLO autoriza 600 mdp para atender pobreza en Acapulco

El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, autorizó otros 600 millones de pesos para atender diversas demandas sociales de colonias de Acapulco con altos niveles de pobreza que serán invertidos el año próximo, para revertir la desigualdad social que existe entre la zona turística y popular. Insistió que la reforma educativa será cancelada.

“Se debe de atender las colonias de las ciudades turísticas donde viven los trabajadores, por eso estamos aquí, pero no solo se va a llevar esta acción de mejoramiento urbano en Acapulco, no solo va a ser una inversión de alrededor de 600 millones para este año, ya se autorizó, Román Meyer me planteó que no era suficiente una intervención y que, si se podría autorizar otros 600 millones que ya están autorizados”, comentó.

Durante la puesta en marcha del Programa de Mejoramiento Urbano realizada en Ciudad Renacimiento, una de las colonias con mayor incidencia delictiva en el puerto, el ejecutivo federal señaló que va a cumplir todos los compromisos que ha hecho y que no quedará “a deber nada al pueblo de México”.

En su cuarta gira de trabajo por la entidad, donde fue acompañado por el titular de Sedatu, Román Meyer Falcón y del gobernador Héctor Astudillo Flores, así como por la alcadesa Adela Román Ocampo, López Obrador dijo que con los más de 500 millones de pesos que se invertirán este año, impulsarán acciones con las que buscan evitar que haya dos Acapulcos.

Andrés Manuel, anunció que regresará en tres meses para ver los avances que se tienen de las obras e insistió que no puede haber esa desigualdad social, “el de los turistas que van a los hoteles de 5 estrellas, de gran turismo y el Acapulco de los pobres, no queremos eso, eso no es justicia. Por eso estamos aquí”, dijo.

26 colonias con alto grado de marginación y pobreza serán intervenidas, mejorando no sólo la imagen urbana sino también la calidad de vida de las familias acapulqueñas.

AMLO reconoce a Astudillo

Durante su mensaje, el presidente de México hizo un reconocimiento al gobernador Héctor Astudillo, al mencionar que se ha portado a la altura de las circunstancias y que está apoyando y trabajando de manera coordinada con la federación e indicó que se debe cuidar la actividad turística pero también se debe distribuir la riqueza para quienes laboran en hoteles, restaurantes y el transporte público.

Refrendó su programa de becas para estudiantes, personas con capacidades diferentes, tandas y créditos a la palabra para ayudar a la economía de la entidad y que para ello se requerirán de 300 mil millones de pesos que saldrán del combate a la corrupción y que se dará preferencia a la gente más humilde. “Van a destinarse programas para el bienestar como nunca se había visto en la historia de México”, remarcó.

En su mensaje, y ante los amagos de protestas de maestros, que al final solo le entregaron un documento para solicitar diversas demandas, el presidente de México insistió que se va a cancelar la mal llamada reforma educativa y declaró terminada la represión al magisterio.

Dinero es para servicios básicos

A su vez el titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, dijo que este programa social, que tiene como objetivo realizar cuatro mil acciones en 26 colonias de dos de los 11 polígonos de mayor pobreza de Acapulco, es una de las mejores acciones de este nuevo gobierno, así mismo anuncio una inversión de 200 millones de pesos 50 por parte de la federación y 150 por el estado para rehabilitar el Parque Papagayo.

Entre las acciones en colonias como Ciudad Renacimiento, Paso Limonero y Emiliano Zapata, se consideran red de agua potable, rehabilitación de calles, alumbrado público, regularización de la tenencia de la tierra, vivienda.

Por su parte el gobernador Héctor Astudillo Flores, agradeció el apoyo del mandatario federal al regresar por cuarta ocasión a la entidad para poner en marcha estos programas de ayuda a la población relacionados con el mejoramiento urbano con el que se atenderán muchas colonias de Acapulco, así como apoyos a la vivienda, regularización de la tenencia de la tierra, agua, drenaje y pavimentación; rescate y rehabilitación de espacios públicos, mercados, unidades deportivas y escuelas también.