AMLO bajará edad de pensionados de 68 a 65 años

"Tan humilde que dice ser y ve en la camioneta que llega", fue la expresión de una ciudadana hacia un hombre mientras Andrés Manuel López Obrador candidato a la presidencia de México descendía de una camioneta expedition color blanca para llegar al encuentro programado con simpatizantes en la explanada de Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Previo al arribo del abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia integrado por los partidos Encuentro Social, PT y Morena ya lo esperaban cientos de simpatizantes que fueron acarreados en 20 microbuses y 12 bicitaxis, ambos medios de transporte portaban una manta donde estaban las imágenes de AMLO y Claudia Sheibaum candidata a la jefatura de gobierno.

Foto: Laura Lovera

Para que López Obrador lograra encontrarse con sus seguidores, 20 hombres le hicieron valla para que la población no se le acercara de una forma fácil. Aunque no tenían un estilo de guaruras sí era la figura de jóvenes capacitados para defender de cualquier conflicto por el que atravesara el presidenciable.

Con beso en la boca (😍😘😑) reciben a @lopezobrador_ en #Azcapotzalco... la primera visita a la #CiudaddeMéxico en campaña presidencial. pic.twitter.com/fTXxHCCG0E — Agustín Velasco (@agusrocko) 9 de abril de 2018

Ya durante el mitin arriba del templete el candidato a la presidencia de México prometió bajar la edad para pensionar a los adultos mayores de 68 a 65 años en el país, esto en caso de llegar a Los Pinos.

"Vamos muy bien, pero es importante que estamos muy bien y de buenas, estamos en las encuestas más de 20 puntos arriba según las encuestas de los estados del norte del país.

Foto: Laura Lovera

"Estamos ganando en Baja California, Coahuila, Jalisco, Guanajuato, Sinaloa, no vamos a confiarnos porque nos estamos enfrentando a la mafia del poder por eso tenemos que aplicarnos a fondo aquí en la Ciudad de México y en todo el país debemos invitar a más gente no importando en que partido militan, no debemos cerrar las puertas, se necesita la unidad de todos los mexicanos para lograr la transformación del país", pidió a los presentes que no solo estaban en la explanada sino desde las oficinas de la delegación Azcapotzalco se veía los focos de los celulares cuando tomaban los fotografías.

Foto: Laura Lovera

López Obrador se comprometió cancelar las pensiones de los ex presidentes ya no firmará ese acuerdo, tampoco se subirá al avión presidencial por los costoso que resultó para los mexicanos.

Prometió a los maestros que al llegar a Los Pinos eliminará la Reforma Educativa.

La gira de AMLO de este lunes por la CdMx finalizó en la delegación Miguel Hidalgo, aquí dijo que quiere pasar a la historia como buen presidente y no como malo.



Esto generó que los simpatizas le gritaran: "presidente, presidente".

AMLO les aseguró que acabará con los privilegios en los puestos públicos, pues el principal problema de México es la corrupción.



Foto: Laura Lovera

Durante los mítines lo acompañaron los candidatos a senadores Citlalli Hernández y Martí Batres.



También estuvo su coordinadora de campaña Tatiana Clouthier, el diputado local César Cravioto, la ex panista Gabriela Cuevas y algunos candidatos a diputados locales.