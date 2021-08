Pide AMLO que empleados de INE paguen revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) por solicitar alrededor de 2 mil 500 millones de pesos para la Revocación de Mandato, pues provocará que los electores se desincentivan en apoyar el desarrollo de ese ejercicio.

“El INE, que también para que no se lleve a cabo la revocación de mandato, la consulta, están pidiendo muchísimo dinero, creo que dos mil 500 millones de pesos para que la gente diga ‘no tiene caso’, por qué gastar tanto en eso'”, declaró.

Durante la conferencia matutina, López Obrador consideró que con que los consejeros electorales aporten la mitad de su sueldo, los medianos 25% y los que ganen menos de 10 mil pesos no, así se juntarían los recursos para ese ejercicio democrático.

“Que no haya comidas, ni bebidas, que le bajen a los honorarios y con eso alcanza, que le pidan apoyo a los gobiernos estatales, que apoyen los gobiernos municipales, que apoyen las organizaciones sociales, que apoyen a todos los ciudadanos.

“No van a cumplir con la Constitución nosotros vamos a convocar a ciudadanos a hacerlo, estoy seguro de que no costaría dos mil 500 millones, el INE lo está haciendo porque no quieren que haya democracia”, señaló.

Sobre la solicitud de la oposición a la OEA para revisar los comicios del pasado 6 de junio, López Obrador informó que ya se calificaron sin encontrar irregularidades, por lo que desestimó esa idea.

“Que no se confundan, son otros tiempos. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada, ni con la delincuencia de cuello blanco. No solo la OEA, la ONU, cualquier organismo que quiera investigar que vengan. Todo esto es politiquería, es propaganda, ya no hallan qué hacer.

No les tengo que reclamar nada porque todo lo están haciendo de manera pacífica y lo cierto es que se está llevando en México una transformación profunda estamos arrancando de raíz al régimen corrupto y lo estamos haciendo de manera pacífica y ellos están contribuyendo con su proceder”.

Aseguró que sus adversarios tienen todo el derecho a criticar, siempre y cuando se actúe de manera pacífica, porque es por el bien del país, pues la democracia es así en todos lados.

“Nada más que tiene que haber debate, tiene que argumentarse, tiene que convencerse, tiene que persuadirse, no se puede mentir, no se puede ser tendencioso, no se puede tener el control de los medios de comunicación como era antes y como sucede en algunos países”, aseveró.