Desde enero, AMLO ideó ampliar mandato de Bonilla en BC: PAN

Acción Nacional acusó que desde el inicio del año el presidente de la República buscó ayudar a su amigo Jaime Bonilla a través de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero, y de la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky.

Sin embargo, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, detalló que al no prestarse esta dirigencia nacional para ampliar el periodo de mandato en Baja California, éstos recurrieron a argucias legales distintas.

“Yo personalmente le dije que no a la secretaria de Gobernación, a la presidenta de Morena le dije que no, y si aquí en toda esta película hay un incongruente, que dice una cosa y hace otra, lo siento decir, es el propio presidente López Obrador, porque conocía de esta intención que desde enero le dijimos que no".

Cortés Mendoza aseveró que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera son incongruentes y falsas.

Detalló que el Tribunal local en dos ocasiones buscó ampliar el periodo. “Es ahí donde Jaime Bonilla sobornó y presionó a los magistrados en lo local y sacó dos resoluciones donde extendía el mandato. Pero la Sala Superior, en congruencia y por unanimidad también en dos ocasiones, les rechazó sus intentos”.

“Por si fuera poco, días antes del inicio de las campañas intentaron comprar y coaccionar a los diputados, incluidos algunos de mi partido, para lograr una reforma constitucional previa a la elección. Afortunadamente nos dimos cuenta y logramos pararla”, abundó el panista.

Cortés Mendoza explicó que, por tanto, acudió personalmente a hablar con los legisladores locales y como algunos pensaban reelegirse como diputados, ese intento no prosperó.

“Sin embargo, después de la elección para beneficiar retroactivamente y de forma directa a Bonilla, Morena -con el aval del presidente López Obrador- presionó y corrompió nuevamente a los integrantes del Congreso del estado de Baja California, ahora sí logrando que de manera sorpresiva y secreta votaran esta reforma”, detalló.

Finalmente, Marko Cortés refrendó que la verdadera intención es ver si en Baja California se logra tal atrocidad legislativa para después intentarlo en lo nacional.

“Hay que decirlo con toda claridad, el presidente López Obrador quiso desde el principio del año ayudar a su amigo, Jaime Bonilla, viendo cómo ampliarle el periodo, aunque fuera vulnerando la Constitución y nosotros con toda claridad desde el principio le dijimos que no”, exclamó.