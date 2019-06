AMLO calma a la CNTE; reinstalarán 36 maestros cesados de la CDMX

A partir de este jueves los maestros de la CNTE que fueron cesados por la "mal llamada" reforma educativa de Enrique Peña Nieto, serán reinstalados, cobrarán salarios caídos, bonos y todo lo que tiene que ver con prestaciones económicas.

Luego de una reunión por más de cuatro horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, señalaron que avanzaron en temas históricos: estabilidad laboral y presos políticos.

Y será este jueves cuando 36 maestros de la ciudad de México reciban sus cheques de adeudos y posteriormente a nivel nacional los más de 536.

Foto: Adrián Vazquez | El Sol de México

Respecto a los presos políticos, la mayoría de los casos están resueltos, señalaron.

“Nosotros estamos planteando que no haya maestros que cobran y no trabajan, de la “fuerza área’’ –aviadores-; no vamos a defender eso, por el contrario, estamos planteando un censo y diagnóstico con transparencia’’, dijo Víctor Manuel Zavala Hurtado de la Sección 18 de Michoacán.

Mientras Daniel Hernández del Ángel, de la sección Veracruz, informó que la próxima reunión con el Presidente López Obrador será el 10 de julio e informó que en esta ocasión estuvieron presentes la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, entre otros funcionarios.