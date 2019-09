AMLO celebra declaraciones de Trump sobre migración

Luego de que Donald Trump agradeció la cooperación de México del control migratorio en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró dichas declaraciones.

Durante la conferencia mañanera, refrendó la buena vecindad con Estados Unidos y rechazó pronunciarse sobre el juicio política en contra de Trump, promovido por la congresista demócrata Nancy Pelosi.

“Celebro que él haya expresado que son buenas las relaciones, yo también sostengo lo mismo, son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump, ya lo que pasó después, ya más tarde, en eso sí no me meto porque ya no me corresponde”, manifestó.

Recordó que el próximo año se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos y no se entrometerá en el proceso.

Agradeció la coincidencia con el presidente de Estados Unidos, a la vez que se pronunció por resolver futuras controversias mediante la vía pacífica del diálogo.

Por otro lado, se sumo a la agenda 2030 de la ONU y aseguró que tiene muchas coincidencias con el Plan Nacional de Desarrollo de su gobierno.

“Yo me adhiero, me sumo al movimiento mundial que defiende el medio ambiente. Tenemos que actuar con responsabilidad, dejar a las nuevas generaciones un medio ambiente sano, no destruido. No debemos agotarnos, acabarnos, desperdiciar recursos que son de las nuevas generaciones”, comentó.

Detalló que en sus políticas gubernamentales se promueve la administración de recursos no renovables como el agua, están prohibidos los alimentos transgénicos, no se otorgan permisos a las mineras que violan las reglas ambientales ni se utiliza el "fracking" en la producción petrolera.