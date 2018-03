AMLO celebra la postura de no intervención en elecciones de las Fuerzas Armadas

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES), celebró la postura de no intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral de 2018, de quienes dijo han tomado la decisión más responsable y hasta apoyan su Proyecto de Nación.





“Celebro que los altos mandos del Ejército y de la Marina estén actuando de manera institucional, que no intervengan, que no se involucren, en lo que corresponde a todos los ciudadanos, ellos tienen el derecho a votar como los marinos como los soldados y que no haya injerencia”, opinó el tabasqueño al concluir una reunión con la militancia de Morena, para evaluar la estructura de defensa del voto en La Paz, Baja California Sur.





Incluso, “están apoyando nuestro movimiento y eso lo saben los comandantes, y en este caso el Almirante (Vidal Francisco Soberón Sanz)de la Secretaría de Marina”, sostuvo López Obrador ante los medios de comunicación.





Previo a la comida con los empresarios de Baja California Sur, el abanderado de Morena prometió que, de llegar a la presidencia de la República, el país gozará de estabilidad financiera, pese a la incredulidad de los líderes de las cámaras de comercio, siendo el caso más reciente el del titular de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, quien en una reunión con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, reprochó al aspirante la falta de estrategias definidas para lograr “el cielo en la tierra”.





“No va a haber ningún problema porque se van a manejar con responsabilidad las finanzas, no se va a gastar más de lo que ingrese, no vamos a endeudar al país, no van a aumentar los impuestos. Entonces, me puede decir, ¿cómo le va a hacer?, vamos a acabar con la corrupción y eso nos va a dejar muchos fondos para el desarrollo”, respondió López Obrador a las críticas.





A los eventos también asistió el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, en representación de Napoleón Gómez Urrutia, quienes participarán en los trabajos de defensa del voto del 1 de julio. Al finalizar el evento, Andrés Manuel López Obrador recibió los saludos de Napoleón Gómez Urrutia y autografió algunas pelotas de beisbol. “Para los mineros que están bateando arriba de 300”, dedicó en tres pelotas.