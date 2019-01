AMLO celebra que CNTE levante bloqueos en Michoacán

El jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, celebró el anuncio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de levantar los bloqueos en las vías del tren en Michoacán.

Y exhortó a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a aceptar los mil millones de pesos y "que ya no se afecte a empresas".

Durante la conferencia mañanera, calificó como "un pecado social" el incumplimiento de pago de salarios a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Es un pecado, está en la biblia, en el antiguo testamento y hasta se los puedo citar, el no pagarle a un trabajador, el retenerle el salario a un trabajador es ilegal y es un pecado social

Luego de que la CNTE retiró el bloqueo de las vías férreas de Michoacán y aceptó asistir a mesas de diálogo con el gobierno federal, López Obrador comentó que espera que los profesores acepten los mil millones de pesos para el pago de adeudos salariales.

Que bueno que la CNTE tomó esa decisión y ojalá se liberen las vías para que haya transporte libre de mercancías, que ya no se afecte a empresas, que no se afecte a consumidores, que no se afecte a los ciudadanos.