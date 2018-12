AMLO confirma 10 mil mdp del Presupuesto 2019 a Plan de Reconstrucción

Jojutla, Morelos.- "Yo no quiero bajar las expectativas", sostuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, frente a la incertidumbre de que cumpla sus promesas de gobierno, entre ellas, la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales e inmuebles afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado.

"No habrá decepción para los damnificados"

Luego de reiterar que destinará 10 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos Federales 2019 para el Plan Nacional de Reconstrucción, López Obrador aseguró que no habrá decepción para los damnificados en los ocho estados golpeados por los siniestros del 2017.

"Me han recomendado de que empiece a hablar de bajar las expectativas, porque si no, va a haber decepción. Yo no quiero bajar las expectativas porque voy a asumir el trabajo del gobierno en beneficio del pueblo", expresó durante la presentación del Plan Nacional de Reconstrucción, frente a lo extinta estación de autobuses de Jojutla.

Confía en que levantará los estragos

El primer mandatario reconoció que "no es fácil, es complejo, porque ya ni hablar de cómo dejaron el país", pero confía en que levantarán los estragos con la fuerza de voluntad y cultura de los mexicanos.

Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, anunció que llevarán a cabo cerca de 4 mil acciones de gobierno, mismas que serán vigiladas por una Comisión Intersecretarial de Reconstrucción.

La SEDATU presidirá dicho órgano y estará integrado por la secretarías de Hacienda y Crédito Público, Educación Pública, Cultura, así como la de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Cuidarán que viviendas sean edificadas en zonas libres de riesgo

Meyer Falcón detalló que celebrarán convenios de colaboración con los gobiernos estatales, empresas privadas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil para realizar acciones complementarias e impartir atención integral.

Por otro lado, señaló que retomarán las acciones de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y cuidarán que las nuevas viviendas sean edificadas en zonas libres de riesgo.

Reconoció las aportaciones de Grupo Carso, la Fundación Fuerza México, Fundación Kaluz, entre otras.

El proyecto estará a cargo de David Cervantes, quien durante la administración del tabasqueño en la Ciudad de México concluyó 150 mil acciones de vivienda.