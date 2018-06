AMLO confirma que se reunió con Cuauhtémoc Cárdenas: hablamos sobre la Reforma Energética

Los Reyes la Paz, Edomex.- Andrés Manuel López Obrador confirmó que se reunió con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas esta mañana, entre otros temas, platicaron de la Reforma Energética y los contratos celebrados con las empresas extranjeras.

Durante su discurso en el Deportivo La Paz, dio a conocer que desde temprano sostuvo una reunión con un personaje cerca de la residencia oficial de Los Pinos.

-¿Con quién se reunió esta mañana?

-Con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, confirmó en entrevista con los medios de comunicación.

En días pasados, el fundador del Partido de la Revolución Democrática comentó desde su cuenta de Twitter que solo respaldaría al candidato que se comprometiera a cancelar la Reforma Energética, mientras tanto, se mantendría al margen de la contienda electoral.

1/2 No cerraré puertas a quienes me buscan para entablar diálogos. Fotos no significan mi apoyo. En la CDMX votaré por el compañero del Centro L. Cárdenas: Marco Rascón. — Cuauhtémoc Cárdenas (@c_cardenas_s) 25 de abril de 2018 2/2 En lo nacional no apoyaré a ninguna campaña conservadora. Solo votaré por quien se comprometa a impulsar reversión de la contrarreforma constitucional de los artículos 27, 25 y 28 en materia energética. — Cuauhtémoc Cárdenas (@c_cardenas_s) 25 de abril de 2018

López Obrador comentó que durante el encuentro platicaron sobre algunos temas como la Reforma Energética y los contratos, los cuales ya había dicho que serían revisados para evitar actos de corrupción.

"De la Roma al Zócalo y del Zócalo al Palacio", adelantó.

Foto: Gabriela Jiménez/Enviada

Corrupción será delito grave, se castigará con cárcel

En su mitin aseguró que en cuanto tome protesta como presidente de la República enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para clasificar como delito grave la corrupción.

Desde el Deportivo La Paz, detalló que este delito no tendrá derecho a fianza y se castigará con cárcel.

Foto: Gabriela Jiménez/Enviada

Va a ser delito grave la corrupción y el que cometa la corrupción va a ir a la cárcel sin derecho a fianza. No va a haber amiguismo, ni nepotismo, ni ninguna de esas lacras.

AMLO en Los Reyes la Paz

Explicó que el próximo 27 de junio adelantará el festejo de su triunfo con el eventual concierto que se tiene programado en el Estadio Azteca para su cierre de campaña; además, dedicará su hazaña electoral a los pobres del país.

Cada quien puede hacer lo propio pero yo voy a dedicar este triunfo a los pobres de México.

