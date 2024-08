AMLO confirma que SRE envió nota diplomática a EU por financiamiento a MCCI

Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya envió, ayer, la nota diplomática al gobierno de Estados Unidos, para quejarse del apoyo económico que da ese país a la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y adelantó que por este mismo tema, próximamente enviará una carta a Joe Biden

“Básicamente, es una carta por el financiamiento que le otorga el gobierno de Estados Unidos a Claudio X. González y a la señora María Amparo Cazar y a la Asociacion que manejan (MCCI) y ya ayer se envió la carta diplomática, y no sabía, pero hoy en la mañana me enteró, la Secretaría de Relaciones Exteriores que es la segunda, que ya enviamos una en 2021, y no le hicieron caso, y ayer, envió otra, una nota de protesta”, dijo el presidente en su conferencia mañanera de este viernes.

Asimismo, dijo que ya tiene preparada la carta que enviará a su homólogo estadounidense, Joe Biden, por ese mismo motivo y que había dicho que se enviaría a la par de la nota diplomática: “ya tengo el borrador de la carta, pero ayer tuve mucho trabajo y además se la quiero enviar, pero quiero cerciorarme de que le llegue para después darla a conocer”, explicó.

Desde el pasado 14 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado que enviaría una carta a su homólogo estadounidense para quejarse del financiamiento que su país da a organizaciones críticas a su gobierno, autodeterminado de la Cuarta Transformación, pues considera que es un acto de “injerencia” y “‘mal gusto” que dé dinero a organizaciones opositoras.

Incluso, el presidente ordenó ese mismo, 14 de agosto que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, exhibiera el monto del financiamiento de EU a la organización MCCI, la cual asciende a 96.7 millones de pesos en donativos a través de la US Agency For International Development, una agencia federal independiente, responsable de planificar y administrar la asistencia económica y humanitaria en el mundo.

Incluso, la UIF, a través de su titular, Pablo Gómez Álvarez, mostró los nombres de periodistas que colaboran con MCCI y los pagos que éstos reciben, mientras sugirió que se debe legislar que el Congreso sea quien autorice a organizaciones civiles el recibir dinero del extranjero.