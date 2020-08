AMLO considera "lamentable y triste" la tragedia en Beirut

El presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró como "lamentable y triste" la situación en Beirut tras la gran explosión que ha dejado decenas de muertos y miles de heridos.

En un mensaje en Twitter, el presidente López Obrador ha enviado sus condolencias a los familiares de las víctimas y en general a Líbano, a la que ha llamado "hermana nación".

"Lamentable y triste la situación en Beirut, Líbano. Nuestras condolencias a familiares de las víctimas y a toda esa hermana nación", escribió el presiente mexicano en su cuenta oficial de esta red social.

"Lamentable y triste la situación en Beirut, Líbano. Nuestras condolencias a familiares de las víctimas y a toda esa hermana nación", escribió el presiente mexicano en su cuenta oficial de esta red social.

A las condolencias también se ha sumado el canciller mexicano Marcelo Ebrard con un mensaje a través de la misma red social en la transmitido un abrazo solidario a este país.

"Nuestras condolencias al pueblo libanés por la sensible perdida de vidas humanas y los numerosos heridos resultantes del estallido ocurrido hoy. Nuestra más amplia disposición de apoyar en lo que sea necesario y útil", dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

Ebrard había informado horas antes que, de acuerdo con informes del embajador de México en Beirut, José Ignacio Madrazo, no se tienen reportes hasta el momento de que haya mexicanos afectados por la explosión.

El embajador de México "ha hecho saber la solidaridad y aprecio de México a las víctimas y autoridades libanesas conforme a indicaciones de SRE.

Nuestras condolencias al pueblo libanes por la sensible perdida de vidas humanas y los numerosos heridos resultantes del estallido ocurrido hoy. Nuestra más amplia disposicion de apoyar en lo que sea necesario y útil. Abrazo solidario.

La embajada mexicana en ese país confirmó que ha habilitado un número telefónico para las emergencias a fin de que los mexicanos en ese país o sus familiares en México puedan llamar para pedir informes.

Este martes, una gran explosión asoló Beirut dejando decenas de muertos y miles de heridos en un momento en el que el país vive una de sus peores crisis económicas desde el final de su guerra civil en 1990.

El primer ministro libanés, Hasan Diab, reveló en una reunión con el presidente de la república, Michel Aoun, que un cargamento de nitrato de amonio de 2.750 toneladas que llevaba seis años en un almacén sin custodiar fue la causa de la explosión.