AMLO considera vivir en departamento que construyó Calderón en Palacio Nacional 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reveló que durante el sexenio de Felipe Calderón se construyó un departamento en Palacio Nacional mismo que ha utilizado para dormir cuando sus reuniones se prolongan.

Además, dijo que fue Peña Nieto quien le mostró este espacio dentro del recinto histórico el día que tuvieron la última reunión.





Sí me he quedado a dormir aquí, se construyó aquí un departamento desde el tiempo de Felipe Calderón y se mantuvo con el presidente Peña Nieto, existe ese departamento y me he quedado a dormir aquí en estos días; es posible que me traslade a vivir

Cabe recordar que el mandatario antes de tomar protesta como presidente oficial del país, aseguró que consideraba ir a vivir a Palacio Nacional, sin embargo, esta mañana dijo que esto no es decisión personal, “es un acuerdo familiar” y se determinará una vez que su hijo Jesús concluya el ciclo escolar.