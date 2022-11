El pueblo es mi ángel de la guarda, responde AMLO ante amenazas de muerte

El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a las amenazas de muerte que ha recibido, pues no mostró preocupación.

“Si está uno bien en su consciencia, con el prójimo y la gente (...), imagínense cuántas buenas vibras, bendiciones, oraciones, cuánta protección, el pueblo es mi ángel de la guarda”, puntualizó el presidente.

Este jueves, El Sol de México publicó en su edición impresa y digital que la FGR tiene abierta una carpeta de investigación por amenaza de muerte al presidente López Obrador, la cual se dio entre el 1 de diciembre de 2018 y el 24 de mayo de 2022, aunque no precisa la fecha exacta, persona o grupo que realizó esta advertencia al mandatario.

Escuetos con una respuesta al recurso de revisión que interpuso El Sol de México respecto a las amenazas de muerte que recibieron los expresidentes Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), así como el mandatario López Obrador en lo que va de su gobierno, la Fiscalía reveló que solamente el actual presidente de México es el que presenta un registro de amenaza de muerte.

Ante esto, López Obrador dijo este jueves que “no hay nada que temer, vamos hacia adelante y, ya saben, la libertad no se implora, se conquista y vamos hacia adelante todos y en santa paz, esa es la enseñanza de Gandhi, de Mandela, de Luther King: la no violencia, ese es el camino”.

El mandatrio consideró que todos los seres humanos son buenos, mencionando un documento que consultó donde se hace sobre un análisis en México sobre el sicariato.

“Se elaboró a partir de entrevistas a sicarios, profundas, y por qué su frustración y su odio. Hay una entrevista a uno de los sicarios que entre otras cosas le produjo mucho odio el que el papá golpeara a la mamá”, pero dijo que este asesino no mató a su padre cuando lo tuvo enfrente, expuso el mandatario federal.

Sostuvo que la enseñanza es: “aún en las personas con más odio, hay sentimientos de humanismo, de fraternidad, de amor, eso lo tenemos y siempre he creído y lo repito, que el ser humano no es malo por naturaleza no nace malo, las circunstancias llevan a unos a actuar con odio”.