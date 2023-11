"Fue un autogol", critica AMLO triunfo de Milei en Argentina

Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes en su conferencia mañanera que no existe “riesgo” de que regrese la derecha a gobernar México en 2024, como ocurrió este domingo en las elecciones argentinas con la victoria de Javier Milei.

“Aquí, no tenemos ese riesgo, no hay nada que temer, el pueblo de México está muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo y sabe muy bien que los gobiernos de derecha sólo favorecen a las minorías, son defensores del conservadurismo, son los gobiernos de derecha empleados de las oligarquías, se dedican a saquear a los pueblos, a las naciones, no le tienen ni amor ni el respeto al pueblo, eso ya aquí se sabe”, dijo el mandatario.

También expresó que México y Argentina no van a romper sus lazos de amistad por el resultado electoral de este domingo y subrayó que existe muy buena relación con todos los argentinos e incluso recordó que el futbolista Diego Armando Maradona reconoció su victoria electoral.

También dijo que el Papa Francisco ha sido muy bueno con México y subrayó que no está de acuerdo con los gobierno de derecha porque le dan la espalda al pueblo.

Este domingo, los argentinos eligieron al candidato de ultraderecha Javier Milei como su nuevo presidente. Ante este resultado electoral, López Obrador dijo que respeta la decisión que tomó la mayoría en Argentina, aunque añadió que “es algo que consideramos no les va a ayudar (a ese país), pero el pueblo es soberano aún con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos lados. Por ejemplo el control de los medios de información”, reprochó.

Sostuvo que “el control mediático es impresionante en Argentina, en Chile, en México, pero allá está peor, es muchísima la manipulación. Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol y yo no estoy de acuerdo aunque respeto la decisión de los pueblos con los gobiernos de derecha”, dijo el mandatario mexicano.

Asimismo, criticó a la derecha y dijo que representan gobiernos clasistas, racistas e hipócritas: “no estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía que es lo que caracteriza a la derecha. En el mundo la única doctrina de la derecha es la hipocresía es lo que puedo decir”, indicó.

También se refirió a las muestras de apoyo hacia Milei de parte de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón y el escritor peruano Mario Vargas Llosa, y dijo que se están mostrando como conservadores:

“Ahora con la elección de Argentina, Fox, Calderón, Vargas Llosa, pues es que ahí están. Antes confundían a muchos, ahora no. Ahora es como los tiempos del finado Fidel Velázquez (que decía) soy charro y qué, soy conservador y qué, soy de derecha y qué”, expresó el presidente.

Añadió que con estas expresiones se acabó la simulación, “eso hacía mucho daño, mediatizaba y son momentos de definición” y eso es muy bueno.

“Imagínense la alegría que le causa el triunfo de la derecha en Argentina a (Leo) Zuckerman o a (Enrique) Krauze o a Aguilar Camín, a todos, todos, todos. Nada más que la historia de México es excepcional, fecunda, nosotros logramos nuestra independencia, pero luchando al mismo tiempo por abolir la esclavitud”, dijo el mandatario.

Finalmente dijo que su movimiento de transformación “no tiene marcha atrás, la transformación continúa porque el pueblo la está impulsando”, concluyó.