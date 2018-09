AMLO cuidará lenguaje pero antes mandará "por un tubo" a la corrupción

Nogales, Sonora.- Desde que es presidente electo, Andrés Manuel López Obrador debe moderar su lenguaje y ya no puede usar la mitad de las palabras de su discurso de antes.

Ya no puedo hablar como antes, porque tengo una representación, una investidura que tengo que cuidar, ya me tengo que moderar, ya me tengo que autolimitar, ya como la mitad de mi lenguaje lo tengo que hacer a un lado, ya no puedo hablar de algunas cosas

En su sexto día de la gira de agradecimiento, mandó por un tubo a la corrupción y ordenó a los candidatos electos de Morena a eliminar cualquier acto de nepotismo en los gobiernos municipales.



No queremos autoridades corruptas. Ya que se vaya por un tubo la corrupción, ¿de acuerdo? No queremos amiguismo en el gobierno, no queremos influyentismo. No queremos nepotismo, nada de familiares a los gobiernos municipales, gobiernos estatales

A su vez, reprobó el uso faccioso de instituciones como el Desarrollo Integral de la Familia, para imponer a los familiares en cargos públicos.

“No es el DIF, no es que ya llegaron y mi primo y mi cuñada y mi tía y mi abuelo van a estar ocupando cargos en el Ayuntamiento, eso lo reprobamos. No luchamos para eso", concluyó.

