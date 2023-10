AMLO cumple orden del INE y quita posdata de su conferencia matutina

Durante el inicio de la conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador retiró, como lo ordenó el Instituto Nacional Electoral (INE) la posdata donde se advertía de ver la transmisión si se era "conservador".

“Ya se quitó lo del texto de la posdata, ¿la pasaron hoy? Hoy no, ya no va a haber, nos la prohibieron. Ayer nos notificaron. Como ya se mantuvo un tiempo, pues yo creo que el mensaje ya se internalizó”, dijo el presidente.

López Obrador había ignorado por cuatro días la orden el INE para que eliminara su posdata al inicio de las mañaneras y solo dejó el mensaje que le impuso la autoridad electoral que señala que debe respetar las normas establecidas en el artículo 134 de la Constitución para los servidores públicos en torno a no hacer uso de propaganda con recursos públicos.

La posdata que eliminó el mandatario expresaba: “El mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción de la moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasicismo, el racismo es la discriminación: Te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular, porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa es un diálogo circular para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores”.

Sin embargo, el presidente al hacer el anuncio de eliminación de su mensaje, dijo que acataría la orden del INE y pidió que la pusieran por última vez, pero reculó y dijo “bueno, ya no porque nos la prohibieron. Ayer la prohibieron”.

El 4 de octubre pasado, el partido opositor PRD solicitó al INE que se suspendieran definitivamente las mañaneras del presidente por desacatar en reiteradas ocasiones las normas electorales al hablar de política en su mañanera, rompiendo con el principio de equidad que manda el artículo 134 constitucional y las normas electorales.

No obstante, este martes, el presidente dijo que como se mantuvo un tiempo su posdata, cree que su mensaje cumplió su propósito y “ya se internalizó entre la gente”.

El mandatario consideró que su posdata no estaba mal, porque “a lo mejor” generaba un cambio en sus adversarios.

“Es de sabios cambiar de opinión y sobretodo nos importa mucho el que los jóvenes nos vean, porque hay ya quienes tienen una idea preconcebida de las cosas y es difícil que cambien, pero los jóvenes tienen más frescura, son como un libro abierto y lo que siempre decimos: hay jóvenes de familias acomodadas, como Simón Bolívar, Francisco Madero, que con la educación llegan a la conclusión que se tiene que promover la educación al prójimo y no sólo actuar con honradez, si no de manera honestas. Dijo lo anterior ya no hubo posdata”, concluyó.