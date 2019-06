AMLO da bienvenida a "libre mercado" tras ratificación del T-MEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una "muy buena noticia" la ratificación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá por sus siglas T-MEC.

Desde la biblioteca de su casa, el mandatario anunció que el Senado de la República ha ratificado el tratado, agregó que se aprobó por mayoría (114 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones).

El mandatario destacó que "votaron la mayoría de todos los legisladores de los partidos del país, esto significa que hay unidad y que estamos de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos y con Canadá".

López Obrador dijo que en su gobierno "estamos apostando por el libre comercio, no tenemos ninguna duda, sabemos que hacía falta esta ratificación".

Posteriormente, el jefe del ejecutivo federal criticó el modelo anterior a este tratado, al sostener que "hacía falta un complemento que cambiara la política económica [...] no se impulsaron las actividades productivas en México, no se fortaleció el mercado interno, no se crearon empleos en el país y los más lamentable; no se combatió la corrupción y la pobreza.

Transmito al pueblo de México una buena noticia: el Senado de la República ratificó por notable mayoría el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá. pic.twitter.com/Ed3LNnBh6L — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 19, 2019

López Obrador enfatizó que con la ratificación del pacto comercial se alcanza el equilibrio entre el progreso y la justicia, mismo que no se había alcanzado en el pacto anterior denominado como Tratado de Libre Comercio.

“Con el complemento de que haya bienestar en nuestro país, de que haya justicia en nuestro país, es el equilibrio, crecimiento con bienestar, progreso con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso, por eso celebro mucho el que se haya ratificado este tratado”, aseveró.

Explicó que con el tratado se garantiza el flujo de inversión extranjera a México, el impulso de las actividades productivas, el fortalecimiento del mercado nacional, la creación de empleos, el combate a la corrupción y la pobreza, así como las exportaciones de los productos mexicanos a América del Norte.

“Con todo respeto” presumió que lograron los consensos para la ratificación en el Poder Legislativo, antes que sus homólogos en Estados Unidos y Canadá, quienes también ya iniciaron los procesos de discusión.

“con todo respeto, nos adelantamos a Canadá y nos adelantamos a Estados Unidos, y volvemos a reiterar nuestra determinación, nuestra convicción de mantener relaciones de amistad y de cooperación para el desarrollo con Canadá y con Estados Unidos, queremos la integración no solo de los gobiernos y las relaciones económicas comerciales, queremos la integración de nuestros pueblos, queremos la integración de nuestra América. Un abrazo”, concluyó.

| Con información de Gabriela Jiménez |

Política Oposición en Senado alistan ratificación del T-MEC Política Confía Monreal en “amplio consenso” para aprobar T-MEC este miércoles