AMLO debe acabar con declaraciones ocurrentes: Damián Zepeda

Pide el PAN que el presidente electo “acabe ya con las declaraciones de ocurrencias’’, pues resulta preocupante que no diga con claridad cuál es su política y sus propuestas concretas. Esperamos que cuando gobierne las diga, dijo el coordinador parlamentario en el Senado, Damián Zepeda Vidales.

“Está declarando ocurrencias un día sí y un día no, y no hay una consistencia, no hay una política pública que se ponga en la mesa”, lamentó.

El problema de Andrés Manuel López Obrador que solo declara sobre temas aislados y no tiene una visión clara de cómo abordar los problemas que más urge resolver en el país, como es el tema de la seguridad pública, agrego el panista.

Al referirse a los dichos del presidente electo sobre reclutar a 50 mil jóvenes para que se integren a las Fuerzas Armadas, Zepeda Vidales señaló que esta declaración contradice sus propuestas de campaña, en la que se comprometió a fortalecer a las policías civiles, más allá del tema del Ejército y la Marina.

El legislador hizo un llamado a que haya claridad sobre la política de seguridad que implementará el próximo gobierno y, particularmente, un planteamiento serio para la coordinación y el trato que se le debe dar a las Fuerzas Armadas, que sin estar diseñadas para ello, han hecho un gran esfuerzo para dar seguridad a las personas y superar las insuficiencias que presentan las policías en muchas regiones del país.

En ese sentido, refirió las propuestas que el Grupo Parlamentario del PAN presentó esta semana en el Senado de la República, para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que sea esta representación la que ratifique el nombramiento de su titular.

La bancada panista, explicó, impulsó reformas constitucionales para establecer el Mando Mixto Policial y una nueva integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, con el objetivo de recuperar la seguridad y la paz en todo el territorio nacional.

“La inseguridad pública hay que combatirla de frente, para ello proponemos una Secretaría de Seguridad Ciudadana e impulsamos un Mando Mixto. Proponemos un trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas y reconocemos la labor que han hecho. Creemos que paulatinamente se debe retirar el Ejército de las calles y fortalecer a la policía civil para que se haga cargo de la seguridad pública en este país, esa es la visión del Partido Acción Nacional.”, sostuvo el panista.