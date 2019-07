AMLO debe dar un golpe de timón: CONAGO ante renuncia de Urzúa

La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) lamentó la renuncia de Carlos Urzúa como secretario de Hacienda y Crédito Público, por lo que confío que se tomen las decisiones necesarias para dar una buena señal a los inversionistas nacionales y extranjeros.

El presidente de la CONAGO, Francisco Domínguez Servién, indicó que es un mensaje muy duro el que se dio en la carta de renuncia, por lo ahora el presidente debe dar “un golpe de timón”.

“El presidente deberá poner el manotazo en la mesa a todo su gabinete”.

Al ser cuestionado sobre si el país está sobre alfileres, el presidente de la Conago aseguró que no.

“El país no depende de alfileres, estoy seguro que no. Pero se deben tomar determinaciones drásticas y serias sobre todo en el paquete presupuestal y con ello confianza”.

Dominguez Servién resaltó que no se pone en riesgo la estabilidad económica del país, pero “vemos aún fortalezas económicas, por eso creo que se deben tomar con toda seriedad para que no se vuelva una debilidad y no afectar a todo el país”.

Asimismo el presidente de la CONAGO advirtió que "si no se toma en serio, puede haber una repercusión en los mercados nacionales o internacionales”.

Por otro lado, José Rosas Aispuro, gobernador de Durango y presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, sostuvo que se “debe dar la certeza y la confianza de que México es un país donde se pueda invertir y donde hay seguridad Jurídica, donde no sólo queremos que se siga desarrollando la inversión nacional, sino que la inversión internacional siga llegando y creo que la política pública en materia de finanzas y de un gobierno es muy importante".

“Confiamos que la decisión que ha tomado el presidente es para hacer las cosas de una mejor manera y se puedan rectificar lo que no estén dando los resultado en lo que la sociedad está esperando”.

Sobre el contenido del escrito del exsecretario de Hacienda, el gobernador de Durango, detalló que “el tono de la carta es una situación en la que preocupa los señalamientos que da el Doctor Urzúa para retirarse, pero confiamos en que la decisión que hoy toma el presidente nos ayude a cerrar filas”.

La CONAGO se pronunció a favor de fortalecer el federalismo para atender los proyectos de desarrollo y de infraestructura para las zonas metropolitanas.

El gobernador indicó que se debe dar confianza al sector privado y que en coordinación con el sector público se logre el desarrollo regional, así como la inversión y el empleo.

Rosas Aispuro abundó que dentro del tema de la migración se da pero dentro de las mismas entidades federativas, por lo que se necesita mayor inversión en infraestructura, como la educativa.

Finalmente, sobre el desarrollo metropolitano, el mandatario dijo que deben tener sustentabilidad y unir las vocaciones económicas y culturales, ya que “a la sociedad no les importa si están en uno u otro estado, sino que pertenecen a una zona metropolitana, por lo que no se debe dejar de un solo lado el desarrollo metropolitano”.