AMLO presenta su declaración bienes; asegura tener sólo una quinta en Palenque

Al presentar su declaración patrimonial, le presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no le interesa el dinero y que la quinta que posee paso a ser parte de sus hijos, por lo que no se deberá de presentar ningún conflicto.

De acuerdo a su declaración de bienes, misma que es pública en internet, López Obrador dio a conocer que no cuenta con bienes inmuebles, ni vehículos. Indicó que en la casa donde actualmente vive es de su esposa, Beatriz Gutiérrez y los vehículos en los que se transporta son también de su esposa.

Expuso que no tiene bienes solo la Quinta de Palenque que está escriturada a sus hijos y que tiene el usufructo hasta que deje de existir. Son 12 mil metros cuadrados y pertenece a sus cuatro hijos.

Nunca me ha interesado el dinero, lucho por ideales y principios y aclaró que no todo el que tiene es malvado. Hay muchos ciudadanos que han acumulado fortuna, bienes de manera legal y con su trabajo y que merece respeto. La felicidad no es acumular bienes materiales, la felicidad es estar bien con uno mismos, con la conciencia y con el prójimo y doy gracias a la vida que me ha dado tanto.





En su tradicional conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador manifestó que la quinta en Palenque no es un rancho.

Un rancho y finca están a un paso de ser Hacienda no soy hacendado. Es una quinta son 12 mil metros ahí vivían mis padres en Palenque. No genera nada son árboles sembrando es para auto consumo son maderables y frutales. Tendría ceibas cedros, caoba y vienen a posarse aves bellísimas ahí es su lugar para la recreación.

Puntualizó que su quinta es “la casa donde vivimos y ya la entregue a mis hijos y eso es lo que tengo. Algunos dicen, mis adversarios, porque se habla mucho del rancho, pero no es una quinta”.

Al ser cuestionado sobre la presentación de bienes de algunos integrantes de su gabinete, Andres Manuel Lopez dejó claro que todos lo van a presentar.

Es un asunto más que nada de cuidado o de puntos de vista sobre seguridad, todo esto que siempre se ha argumentado. Que tiene una parte de justificación. Sin embargo, la regla de oro de la democracia es la transparencia y todos van a presentar su declaración de bienes y se va hacer pública, todos sin excepción y lo van hacer por convicción.

Enfático sino que todos los que fueron convocados a trabajar en el Gobierno son “gente honesta y se puede dar el caso de que vengan bienes, eso es fruto del trabajo honrado. No hay porque ocultar lo que se tiene”.

Bienes de su esposa

En la declaración presentada esta mañana, también se incluye la de su esposa, Beatriz Gutiérrez, en la que se declara que posee un vehículo de la marca Volkswagen Tiguan Confortline con un costo de 353 mil pesos y un Honda HR-V cuyo monto es de 292 mil 200 pesos. Además, se establecen las cuentas bancarias del mandatario y su cónyuge.

Ante esto, Lopez Obrador reportó que tiene en su cuenta de Banco Afirme más de 205 mil pesos y que cuenta con una afore de PensionISSSTE en la que ha cotizado más de 239 mil pesos.

En el caso de su esposa, se detalla en el informe de Declaranet que posee una cuenta en Bancomer, Banorte y Santander, cuyos montos superan el millón de pesos.

Para despejar dudas, el Primer Mandatario sacó su billetera y mostró que conserva un dólar americano, del que dijo “es de buena suerte”, así como un billete de 200 pesos.