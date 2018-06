AMLO defiende a Rigoberto Salgado, exdelegado de Tláhuac; "le fabrican delitos y calumnias"

Durante su último mitin en la Ciudad de México, el tres veces candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó al exdelegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, candidato a una diputación local y acusado de presuntamente apoyar al narcotraficante "El Ojos", pues lo calumniaron como lo hacen ahora con la candidata al Senado del estado de Guerrero, Nestora Salgado.



AMLO pidió a los ciudadanos durante su último evento de campaña en la CDMX, luego de haber visitado las demarcaciones Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, apoyar a Salgado, quien fue acusado de presuntamente apoyar al narcotraficante Felipe de Jesús Pérez Luna, alias "El Ojos".

"Se los encargo mucho porque fue muy vilipendiado, muy golpeado, acosado por la mafia del poder y no hicieron nada absolutamente, y aquí está Rigo y aquí estamos nosotros, no está solo", dijo.

"Pero sí saben cuánto escándalo hicieron, verdad; ahora también lo están haciendo con Nestora Salgado, siempre utilizan eso, fabrican delitos, calumnian, porque tienen esa máxima de que la calumnia cuando no mancha, tizna; aunque no pueden comprobar nada, ya sembraron la calumnia, ese es el proceder de estos corruptos, pero no pudieron", comentó levantándole el brazo.

Regresará a la capital del país el 27 de junio a realizar el cierre de su campaña.

Este arroz ya se coció

Por otra parte, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Encuentro Social) refirió que las encuestas en el país manifiestan que "este arroz ya se coció, sin presumir pobremente ya estamos arriba".

"Vamos a acabar con la corrupción en el país; México está catalogado como uno de los países con mayor corrupción y vamos a limpiarlo porque este país es bueno, se va a moralizar la vida pública", se comprometió.

"Se va acabar el bandidaje, se roban el 10% del presupuesto nacional, esto significa 500 millones de pesos y se va a utilizar para financiar el desarrollo del país", aseveró.

Explicó que hay 300 mil billones de pesos de presupuesto, por lo que hay suficiente dinero para impulsar el presupuesto para actividades productivas.

Va fortalecer a la producción interna, ya no se comprará la gasolina y se utilizará la de México, construirá dos refinerías.

Reiteró que no vivirá en Los Pinos y pasará a formar parte del Bosque de Chapultepec, donde se abrirá un espacio para las artes y culturas, además será gratuito.