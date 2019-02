AMLO defiende terna de la SCJN, asegura que no viola la autonomía

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la terna que envío para sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos y aseguró que no viola la autonomía del Poder Judicial, pues ninguna de las tres aspirantes son integrantes de Morena, aún en el supuesto de que fuera así, no lo prohíbe la ley.

Es una facultad del Ejecutivo enviar la terna y cumplo con la ley, no existe, en el supuesto de que fuesen militantes de mi partido, en el supuesto, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, no hay un impedimento, para que el miembro de un partido político pueda ser postulado, para ocupar un cargo, no existe.

La magistrada presidenta del Tribunal Administrativo, Yasmin Esquivel, es esposa del empresario José María Rioboó, quien también trabaja como asesor del primer mandatario en materia de infraestructura.

Mientras que Loretta Ortiz fue diputada federal de Morena en el 2013 y coordinó los foros escucha para la paz durante la transición presidencial, y la magistrada del Tribunal Superior de Justica de Querétaro, Celia Maya, ha colaborado con López Obrador antes de fundar Movimiento de Regeneración Nacional y recolectó firmas en el 2014, para someter a consulta la reforma energética.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

“Tienen mérito propio las tres, Celia Maya lleva años siendo magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, la abogada Yasmin es también miembro del Tribunal Administrativo en la Ciudad de México y Loretta, maestra durante mucho tiempo en la Universidad Iberoamericana, responsable de la carrera de derechos humanos. Las tres con muy buen nivel”, expuso el tabasqueño.

Explicó que la terna aún tiene que ser ratificada por dos terceras partes del Senado de la República, y de ser desechada por los legisladores, tiene otras dos oportunidades para enviar su propuesta.