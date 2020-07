AMLO denuncia que legisladores del gobierno anterior están ligados al caso Lozoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó entrever que en el caso de corrupción de Odebrecht hay todo un esquema de funcionarios públicos involucrados descartando que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, haya actuado sin coordinación en el gabinete del gobierno anterior.

“Que no se laven las manos todos, que no se ensañen en una persona que fue parte de una banda de cuello blanco que se dedicó a robar porque ni modo que lo haya hecho solo, que no hayan participado otros. En el caso del director de Pemex, -Emilio- Lozoya, que va a ser extraditado, él mismo aceptó y está dispuesto a informar de lo que sucedió".

El mandatario dijo que en el caso de corrupción que involucra a Lozoya hubo funcionarios del poder legislativo que están inmiscuidos y advirtió que todo se va a saber.

"Que él informe, aclare cómo fue. Eso tuvo que ver de acuerdo a Fiscal hasta con el Poder Legislativo, que están involucrados legisladores. Por un lado está el castigo y por el otro la no repetición, que no se celebren los fraudes, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera.

Foto: EFE

Por eso, insistió en el combate a la corrupción no se va a proteger a nadie, ni en mi familia, hermanos, esposa, a ningún familiar, ni amigos, ni compañeros. Tenemos que cumplir al pueblo y limpiar de corrupción al gobierno, refrendó en su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es el principal problema, dijo, estoy convencido, antes ni siquiera se hablaba de esto. En la escuela en ciencias sociales nos enseñaban que se acumulaba el capital por la explotación del burgués al proletario y se obtenía ganancia y se acumulaba riqueza y se hacía millonarios unos cuantos.

El mandatario apuntó que en muchos casos la acumulación de capital fue al amparo del servicio público, cuando la corrupción es consecuencia de la inseguridad, al igual que la pobreza, acabar con la corrupción y limpiar al gobierno, insistió.

Por ello, no habrá impunidad, actuar con rectitud y honestidad quienes llegan a los cargos a partir de un movimiento que tiene como propósito acabar con la corrupción.