AMLO desaprueba proceso judicial contra Trump: No estoy de acuerdo con lo que le hicieron

“Mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales con propósitos políticos, electorales, por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente (Donald) Trump, yo ya lo padecí. Que no quieran descalificar a nadie en ninguna parte del mundo”, dijo el presidente Andrés Manuel López en su mañanera, al referirse al proceso judicial que enfrenta el magnate y expresidente norteamericano.

Trump fue vinculado a proceso judicial por una corte de Nueva York, de 34 cargos penales relacionados con la falsificación de cargos mercantiles por el pago a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, con quien tuvo una relación extramarital.

Te puede interesar: Donald Trump: cuáles son los cargos que la Fiscalía de NY acusa al expresidente de EU

El martes pasado, Trump se declaró inocente de los cargos que se le imputan y expresó que su país “se está yendo al infierno” y añadió que nunca pensó que “algo así ocurriría”.

“Nunca pensé que algo así podía pasar en Estados Unidos. El único crimen que cometí fue defender Estados Unidos de aquellos que quieren destruirlos”, sostuvo Donald Trump, mientras consideró que lo que le están haciendo es un indulto para el país.

Trump acusó que las importaciones que se le hacen, son “para interferir en las elecciones de 2024”, mientras concluyó que eso debería ser desestimado de inmediato.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Trump está acusado por el pago que hizo en 2016 de 130 mil dólares a Stormy Daniels, una actriz porno, para que callara por una presunta relación sexual que mantuvo con ella, fuera de su matrimonio, en 2006.