AMLO descarta que México elimine aplicación de prueba PISA

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la prueba PISA, desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se deje de aplicar en México.

"No tiene por qué no continuar. Todo lo que sea bueno para México. Si me dicen: ‘¿Va a continuar México tolerando la corrupción de las empresas extranjeras?’, digo: No. Pero si me dicen: ‘¿Va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza?’, digo: Sí. Todo lo que nos convenga", expresó el mandatario.

Desde 2000, México participa en la elaboración del informe del programa internacional para la Evaluación de Estudiantes o prueba PISA mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura a nivel internacional.

El coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, aclaró que el retraso en la aplicación de las pruebas de estudiantes se debió a la pandemia.

"La Prueba #PISA continuará en México. El retraso en la aplicación de las pruebas de estudiantes se debió a la pandemia. El pdte. @lopezobrador_ se comprometió a seguir apoyando todo lo que convenga a la educación de la niñez mexicana. La transformación con mejor educación avanza", informó en su cuenta de Twitter.

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó el 30 de abril que México suspendió la aplicación de la prueba para estudiantes de secundaria citando a un funcionario en París.

La OCDE publicó este fin de semana un comunicado en el que mostró preocupación sobre una posible suspensión en México de la aplicación de la prueba.

“No se ha recibido ninguna información a este respecto y desde su introducción en 2000, ningún país de la OCDE se ha retirado de la prueba PISA”, expuso.

La evaluación anterior se aplicó en 2018 y la siguiente estaba programada para 2021, pero por la pandemia por Covid-19 se pospuso para 2022, con aplicación de pruebas de campo en 2021.

