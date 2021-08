AMLO descartó dar órdenes al fiscal Gertz Manero en caso Odebrecht

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) esté subordinada a Ejecutivo Federal y aseguró que tiene confianza en su titular Alejandro Gertz Manero en las investigaciones sobre el caso Odebrecht.

"Yo tengo confianza en la fiscalía, nada más quiero que quede claro que yo no doy órdenes en la fiscalía. Yo he visto al fiscal desde que soy presidente, creo que, en seis ocasiones, nada más; él no permitiría que yo le diera órdenes", aseveró.

Durante la conferencia matutina, el mandatario reiteró que no tiene "que ver absolutamente nada" con la denuncia contra Ricardo Anaya y dijo que él tiene que aclarar si recibió o no dinero para aprobar la reforma energética.

"No es mi fuerte la venganza, no tengo nada que ver con la denuncia de Ricardo Anaya, no hay persecución en este gobierno. Él tiene que aclarar si recibió o no ese dinero", expresó.

El mandatario resaltó las similitudes entre Diego Fernández de Cevallos y Anaya Cortés, pues dijo ambos militantes del Partido Acción Nacional tenían una relación estrecha con el presidente. Recordó que Anaya tenía una buena relación con el expresidente Enrique Peña Nieto, pues desde su posición en la Cámara de Diputados lo apoyó en las privatizaciones del sector energético mexicano.

“A Diego le decían ‘la Ardilla’ porque vivía en Los Pinos. Este señor (Anaya) también iba a los Pinos y tenía muy buena relación con Peña Nieto. Entonces, va subiendo, subiendo, subiendo, le ayuda en todo a las privatizaciones de la industria eléctrica, del petróleo y el director de Pemex lo acusa de recibir dinero, y la denuncia la presenta el mismo gobierno de Peña Nieto y ahora que lo citan a declarar se le hace fácil al señor decir 'me está persiguiendo el presidente'”, dijo.

Reiteró que no emprendió una persecución contra el excandidato presidencial del PANB, PRD y MC, pero se tiene que aclarar, "porque lo más importante de la transformación que estamos llevando a cabo el cambio de mentalidad y lograr la no repetición”.

Este asunto, consideró el mandatario, tiene qué ver con el abandono a Petróleos Mexicanos, pues la reforma energética se combinó con que la empresa fue abandonada para poder privatizar el sector.

“Pemex está remontando una crisis heredada de muchos años de abandono porque el propósito que tenían era que Pemex se arruinara para privatizar el petróleo, era el plan principal y arruinar a la CFE. Afortunadamente el pueblo de México dijo basta y nosotros nos hemos dedicado a fortalecer a Pemex y ya sacamos a Pemex del hoyo”, enfatizó.

Después de la explosión en una plataforma de Campeche, el mandatario aseveró que la empresa logrará aumentar la producción de un millón 800 mil barriles promedio diarios a más de dos millones.

