"No es gravísimo", AMLO desestima problema del sargazo en Quintana Roo

Tulum, Quintana Roo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador desestima el problema del sargazo en las playas del estado, donde levantan hasta mil toneladas de alga al día.

Durante la entrega de los Programas Integrales del Bienestar en la Unidad Deportiva de Tulum, comentó que el panorama no es “gravísimo” como alertan los especialistas.

Ecología Sargazo, un mar de oportunidades

“Vamos también a seguir apoyando con el asunto del sargazo, yo no he hablado mucho de eso porque no considero que sea como algunos sostienen, gravísimo”, expresó.

Luego de que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, pidió la ayuda del gobierno federal para retirar y atender la plaga que amenaza con frenar el desarrollo en las zonas turísticas, siendo Tulum y Cancún, unas de las más afectadas.

López Obrador recordó que ya pidió a la Secretaría de Marina que envíen embarcaciones especiales, para retirar las macroalgas que provienen del mar abierto.

“Lo vamos a resolver, ya le di instrucciones al secretario de Marina y se van a construir las embarcaciones especiales, para recoger el sargazo y terminar con ese problema”, refrendó.

No obstante, desde la presentación del Plan Nacional de Desarrollo en Chetumal, el gobernador de Quintana Roo solicitaron el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, entonces encabezada por Josefa González Blanco.

Hace unas semanas, Carlos Manuel Joaquín González se reunió con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa, para solicitarle recursos, a fin de destinarlos en atención a esta problemática.

El fenómeno afecta a por lo menos dos de los destinos turísticos de su magna obra en el sureste, el Tren Maya.