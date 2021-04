AMLO detalla propuesta de sembrar árboles en Centroamérica para frenar migración a EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló su propuesta de extender su programa social de Sembrando Vida a Centroamérica que plantea exponer al su homólogo Joe Biden para frenar la migración hacia Estados Unidos.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano explicó que su oferta mantendrá ocupados a los migrantes durante tres años plantando y cuidado árboles frutales y maderables como cacao, café, caoba y cedro.

Pasados los tres años en el programa, según López Obrador, podrían tener derecho a una visa de trabajo temporal de seis meses para ir a Estados Unidos y regresar seis meses a sus pueblos, después de otros tres años ya podrían acceder al derecho a nacionalizarse como estadounidenses.

Añadió que en la primera etapa, los trabajadores recibirán apoyos en forma de jornal el cual se mejoraría del que ya se tiene establecido.

En el caso de México dijo que estamos plantando mil millones de árboles, frutales y maderables, en una superficie de un millón de hectáreas y se están dando empleos a más de 400 mil sembradores.

“Es el programa que ayuda al medio ambiente que arraiga a las personas a la tierra que es el regreso al campo; significa una inversión de alrededor de mil 400 millones de dólares. Es mejorar el medio ambiente, es crear empleos, más de 400 mil en poco tiempo; si ese programa se amplía a Centroamérica pues ayuda muchísimo porque podría crecer tres veces más”, indicó López Obrador.

Destacó que podrían crearse como un millón, un millón 400 mil empleos en Centroamérica y se podría comenzar de inmediato.

“Ellos están buscando opciones porque está desbordada la migración, entonces en vez de frenarla con medidas coercitivas, hay que darle cause y ordenarla, evitar que se utilicen a los niños, que no haya violencia, que no haya desgracias”, insistió.

“Esto es ordenar la migración y entender que se requiere a los migrantes, se requiere la mano de obra, se requiere la fuerza de trabajo y entender también aceptar, reconocer que el migrante es un ser excepcional en todo el mundo, es gente buena, trabajadora que quiere progresar”, agregó.

“Con migrantes se desarrollan las naciones así se construyó esa gran nación que es Estados Unidos y así se ha desarrollado el mundo con migrantes”, finalizó el jefe del Ejecutivo.

