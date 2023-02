Ministra Norma Piña es presidenta por mí, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que gracias a él la ministra Norma Piña obtuvo la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues los mandatarios son quiénes otorgan o retiran los cargos a funcionarios.

"Es importante la separación de poderes, imagínense el cambio que significa: la señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta, porque antes ponía el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”, dijo.

El mandatario federal agregó actualmente se están viviendo "momentos extraordinarios" en el país gracias a su administración, pues hay libertad y apertura en todo los ámbitos.

Desde que fue electa la ministra presidenta Norma Piña, el presidente ha puesto en duda su honorabilidad y ante la propuesta de la ministra para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) subrayó que lo que ella hace es empezar por limpiar al Poder Judicial.

Este lunes López Obrador defendió a la ministra presidenta cuando no respetó el protocolo de la Ceremonia del Aniversario de la promulgación de la Construcción que se llevó a cabo el domingo en Querétaro al no levantarse y justificó que quizá se quedó sentada porque“estaba cansada”.

Mientras, también aprovechó para criticar al Poder Judicial, ya que si existen “empleados” en la Suprema Corte o corrupción con los jueces no se puede quedar callado, pues a él no le gusta “ser tapadera de nadie, nunca lo he sido”, aseguró.