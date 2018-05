AMLO dice que resolverá privatización petrolera sin expropiar bienes a empresas

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), dijo que resolverá la privatización petrolera sin expropiar ni confiscar bienes a las empresas extranjeras.

"Ahora desgraciadamente se regresa particulares, extranjeros; nosotros vamos a atender este asunto sin expropiar, sin confiscar bienes, vamos a revisar los contratos de las empresas extranjeras para la explotación del petróleo".

Política Trabajadores petroleros con su experiencia vamos a levantar a Pemex: AMLO

Durante su participación en el foro Recupera tu Futuro, organizado por la asociación civil Kybernus, reiteró que se revisarán cada uno de los contratos para evitar actos de corrupción como el de Odebrecht.

López Obrador insistió en que la revisión de los contratos es una cuestión de transparencia, para evitar los contratos leoninos, y no una amenaza para los consorcios petroleros.

"No queremos contratos leoninos, que sean contratos que beneficien a las empresas y no a la nación, no al pueblo de México", explicó.

Ante el crecimiento de la corrupción en el país, López Obrador propuso la creación de comités ciudadanos que vigilen los procesos de licitación en el gobierno y las adjudicaciones dierectas.

De esta manera, la sociedad se involucrará en los procesos políticos y se garantizará un estado de derecho y no de chueco como el que se vive acrualmente.

También se pronunció por la libertad de culto y expresión en todos los niveles.