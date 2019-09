AMLO dispuesto a que revocación de mandato sea a solicitud de ciudadanos

Frente a las disyuntivas de la oposición para aprobar la revocación de mandato en el Congreso de la Unión, el presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a que esta se realice solamente a solicitud de los ciudadanos.

Renunciaría a que la revocación de mandato se lleve a cabo por solicitud del presidente, pero sí debe de permitirse que se realice a mitad de cada gobierno.

“Si no la solicita el presidente o que no tenga derecho a solicitarla el presidente en turno, pues que sean los ciudadanos. También, yo lo único que podría pedir a la gente es que ayuden a que haya democracia participativa, organícense y pídanla ustedes, y ya, pero lo importante es que haya revocación de mandato”, aceptó durante la conferencia mañanera.

Opinó que los legisladores “están actuando con poca reflexión” y consideró que los motivos para no aprobarla son insuficientes. Los ciudadanos no tienen que aguantar “por tanto tiempo a una mala autoridad”.

“Están actuando con poca reflexión los legisladores que se oponen, esto no debe ser motivo para rechazar la iniciativa. Lo otro es pedirles que también ya resuelvan lo de la consulta ciudadana, el que, si hay una solicitud”, urgió.

Reclamó que ha cedido a cada una de las peticiones y siguen sin aprobar la iniciativa. Cuando pidieron que no se realizará en las elecciones intermedias del 2021, aceptó hacerla antes en el mes de marzo. Tampoco quisieron y la cambio para diciembre después del periodo electoral, pero la respuesta fue la misma.

López Obrador insistió en que es un derecho de los ciudadanos y no se les puede obligar a que sigan soportando a malos gobernantes.

“No tiene por qué soportar al pueblo por tanto tiempo, a una mala autoridad. Se eligen por seis años, ¿qué no a los tres ya se sabe?, si sirve o no sirve, ¿por qué darle más tiempo? Ya no funcionó, se dedicó a robar, no trabaja, es un autoritario, represor, si su procedimiento legal democrático, la consulta. Y ahí el ciudadano dice, quiero que siga, porque si no, ya me eligieron, ahora se aguantan”, reprochó.