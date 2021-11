AMLO elogia a opositores por actuar pacíficamente al lanzar el 'Frente Cívico Nacional'

Ante el surgimiento del bloque opositor Frente Cívico Nacional para competir en la elección presidencial del 2024, con un candidato único, el presidente Andrés Manuel López Obrador los felicito por actuar de manera pacífica, aunque dijo que sus adversarios le han hecho "lo que el viento a Juárez".

➡️ Plantea Morena prorrogar plazos para ejercer Presupuesto Participativo

Por otro lado, dijo el mandatario que no da por bueno el punto de vista del senador y aspirante presidencial, Ricardo Monreal, al demandar que se cambien el método de encuesta por el de elección directa para elegir al candidato presidencial en Morena y que se debe apegar a las reglas.

Durante su conferencia de prensa, desde la Base Militar en la 28 Zona Militar, el presidente López Obrador dijo sobre el surgimiento este sábado de un bloque opositor compuesto por los perredistas Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belaunzarán, la ex priista Beatriz Pagés y el panista Gustavo Madero que está muy bien su movimiento.

Política Fiscal de Morelos no tiene fuero, concluye la Cámara de Diputados

"Pues que está muy bien, se han portado muy bien los conservadores, han estado ejerciendo su derecho a disentir agrupándose, llevando a cabo acciones de difusión en los medios, pero no ha pasado de ejercer pacíficamente sus derechos. Hay derechos en el mundo que son muy violentos y aquí hay que reconocer que están actuando por la vía legal, pacífica y así es la democracia, entonces adelante", dijo el presidente.

Al ser cuestionado el mandatario si podrán lograr que haya un solo candidato de oposición para el 2024, el presidente respondió que no le gustaría meterse en ese asunto, aunque destacó que de su parte, él va muy bien y agradeció a la población el respaldo hacia su gobierno, a la vez que destacó que le han hecho lo que el viento a Juárez.

"Nos han hecho lo que el viento a Juárez por el pueblo, porque, como decía Juárez, 'con el pueblo todo, sin el pueblo nada'. Entonces, esos grupos conservadores no le tienen fe al pueblo, no le tienen amor al pueblo, no respetan el pueblo, son grupos siempre de élite, minoritarios”, criticó el presidente.

“Por eso, como no le tienen respeto al pueblo y piensan que el pueblo es tonto, pues por eso no avanzan, porque son demasiado exquisitos, fifís, conservadores”, reprochó López Obrador al asegurar que sus opositores "tienen un pensamiento muy retrógrada".

Por su parte, los opositores del Frente Cívico Nacional anunciaron que estiman que en un periodo de 6 meses presentarán un plan de trabajo para competir en las elecciones de 2024 y poner fin a lo que consideran un poder arbitrario.

Respecto a la opinión del senador Monreal, quien dijo que se podría ir de Morena si no se elige democráticamente al candidato presidencial, el presidente respondió que se debe apegar a las reglas: "no es de conciliación, hay que apegarse a las reglas, si el estatuto de un partido habla de que se puede utilizar como procedimiento para elegir candidatos las encuestas, pues hay que respetar, ni modo que se va a modificar lo que ya está aprobado", indicó.

Agregó a lo dicho por el líder de los senadores morenistas, "entonces, si no modifican el estatuto, 'me voy’, no creo yo, bueno, no creo que lo haya dicho, pues, o si lo dijo, no lo doy por bueno".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Este domingo, Monreal expresó que si Morena se cierra e impone a un candidato para el 2024, el partido corre el riesgo de perder la sucesión presidencial.