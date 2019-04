AMLO emitiría decreto para abrogar actual reforma educativa

El presidente Andrés Manuel López Obrador amaga con cancelar "la mal llamada reforma educativa" por decreto presidencial, si no se llega a un acuerdo con las fuerzas sindicales del magisterio.

"Nosotros vamos a estar dialogando con todos hasta que haya un acuerdo, pero si se tardan mucho, voy a sacar un decreto abrogando la mal llamada reforma educativa", advirtió casi al final de su discurso en el estadio de béisbol 20 de noviembre.

A una semana de cumplirse un mes de que ordenó a los secretarios de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y a la de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se sentaran con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para llegar a un consenso por su nueva propuesta de ley en materia de educación, López Obrador advirtió que no está a negociación la nómina magisterial.

Porque así como cumplirá su compromiso de restablecer los derechos de los maestros, también va contra la corrupción de los líderes sindicales que controlaban las plazas y el pago de nóminas.

"Me gusta decir las cosas por su nombre, porque mi pecho no es bodega, lo único que no van a manejar los líderes sindicales es la administración de las plazas, porque eso se acaba ya. El que quiera negociar plazas, negociar ese mercado de plazas, ya se acabó. La nómina se va a federalizar", aseveró.

Sin embargo, cedió a entregar plazas automáticas a los egresados de las Escuelas Normales, quienes ya no deberán presentar un examen para ganarse una plaza, pues "se supone que el que ya estudio, ya está capacitado".

Con ello, dijo, refrenda su compromiso de no perseguir nunca más al magisterio con evaluaciones punitivas, porque para el caso, también se debería crear un instituto de evaluación para el presidente.

Frente a la eliminación del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, defendió que los maestros no son "menores de edad", por lo que podrán decidir no someterse a la prueba, ni siquiera para capacitarse."La capacitación va a ser voluntaria [...] Si se trata de crear institutos para evaluar hay que crear el instituto para evaluar al presidente. Fue saña lo que se hizo en los sexenios pasados", concluyó.